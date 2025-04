Darinka Ramírez volvió a estar en el centro de la atención mediática tras presentarse nuevamente en el programa 'Magaly TV, la firme'. En el programa de Magaly Medina, la joven madre de familia mostró una serie de pruebas que comprometerían al exfutbolista Jefferson Farfán, ya que, serían la prueba irrefutable de que ambos sí tuvieron un vínculo muy estrecho y cercano hace unos meses.

Además de las imágenes ya reveladas por Darinka el último lunes 14 de abril en el espacio de ATV, ahora Ramírez mostró nuevas capturas de conversación con la 'Foquita', la cual data del pasado 5 de enero de 2024. "Me extrañas (risas). No mientas", le escribe el exfutbolista peruano a la influencer vía WhatsApp.

Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán y muestra chats

Darinka Ramírez le explicó a Magaly Medina que tras dar a luz, ella comenzó a enamorarse de Jefferson Farfán. La ilusión de la madre de la última hija del ex Alianza Lima era alimentada por las constantes visitas del exgoleador peruano a su domicilio. "Yo me estaba ilusionando, es lo que estábamos conversando. Le decía que ya me estaba ilusionando, porque él me frecuentaba. Eso es del 6 de enero de 2024. Nunca hablamos de una relación, pero yo ya le había explicado que estaba sintiendo cosas por él", le confesó Darinka Ramírez a Magaly Medina en la edición del martes 15 de abril de su programa.

Tras esto, según cuenta Darinka con pruebas en la mano, Jefferson Farfán le puso un alto y le explicó que, por aquel entonces, no era una prioridad para él su situación amorosa, ya que estaba enfocado netamente en sus negocios. "Ayer te mostré a la chica guapa con la que salí y quería algo serio conmigo, pero no quiero, porque no quiero hacer daño a nadie. Cuando esté con alguien lo publicaré. Ahorita quiero cerrar mis negocios, dejar a mis hijos seguros, esa es mi prioridad", escribió Farfán en los pantallazos que mostró Ramírez en compañía de su padre.

En otra captura de pantalla, que data de un día antes de la confesión de los sentimientos de Darinka a Farfán, se ve la confianza entre ambos, a tal punto de que coordinan la hora de llegada del exfutbolista a la casa de la influencer a altas horas de la noche. Según lo mostrado por Ramírez, a las 9:10 p.m., Jefferson le avisó que estaría llegando 20 minutos después. "Aguántala y de ahí que se duerma bien".