Darinka Ramírez conmueve al confesar que se enamoró de Jefferson Farfán tras dar a luz: "Se hacía notar"

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, reveló detalles íntimos sobre su vínculo con el exfutbolista durante una entrevista en 'Magaly TV, la firme'. En una conversación franca con la periodista Magaly Medina, la joven confesó que, tras dar a luz a la pequeña hija que ambos comparten, se ilusionó con la idea de formar una familia junto a Farfán. Aunque siempre fue consciente de que su relación no era romántica, no pudo evitar enamorarse del exseleccionado peruano.

El relato de Darinka Ramírez ha generado gran revuelo en las redes sociales, ya que ella compartió, por primera vez, cómo vivió su relación con Farfán desde un lado muy personal, dejando claro que el exfutbolista siempre estuvo presente en la vida de su hija, pero que sus expectativas de un futuro juntos fueron solo una ilusión.

Darinka Ramírez se enamoró e ilusionó de Jefferson Farfán

Durante la entrevista con Magaly Medina, Darinka Ramírez expresó con total sinceridad que, tras convertirse en madre, comenzó a desarrollar sentimientos hacia Jefferson Farfán. Aunque desde el principio sabía que no existía un romance formal entre ellos, no pudo evitar hacerse ilusiones sobre la posibilidad de formar una familia unida. "Al ya tener una hija, me hice una ilusión, en lo que saco mis conclusiones, de tener una familia, como toda mamá", confesó la joven, demostrando su deseo de que su hija pudiera unirlos.

Aunque Farfán y Ramírez nunca fueron pareja en un sentido tradicional, la joven recordó cómo él se hacía presente en la vida de su hija. Según sus declaraciones, el exfutbolista mostraba un claro interés por estar cerca de ellas, no solo por su hija, sino también para compartir momentos como una familia. "Jugaba con ella y se quedaba a dormir con nosotras", relató Darinka, destacando la cercanía de Farfán en esos momentos, aunque siempre se retiraba temprano por la mañana alegando compromisos laborales.

A pesar de no formalizar su relación, Jefferson Farfán se mostró interesado en estar presente en la vida de su hija. Según Darinka Ramírez, él siempre le hacía saber que su presencia en su hogar no era casualidad. "Se hacía notar, jugaba con ella, se quedaba a dormir, pero al día siguiente me decía que tenía que irse temprano porque tenía que trabajar", explicó.