En el programa del martes 15 de abril, Darinka Ramírez se volvió a presentar en el programa de Magaly Medina y esta vez ofreció una entrevista en vivo, luego de que Jefferson Farfán se pronunciara en 'América hoy' y desmintiera su versión de los hechos sobre el tipo de relación que ambos tenían antes del nacimiento de su hija y después de este suceso. Sin embargo, lo sorpresivo en esta ocasión fue la presencia del padre de la influencer en el set de Magaly Medina y no escatimó palabras para arremeter en contra de la 'Foquita'.

El punto que sobrepasó la paciencia del padre de Ramírez fue que Farfán asegurara que nunca habló con él para poder formalizar una relación con Darinka. "Yo le diría que me mire a los ojos y me diga que no es verdad lo que me dijo", expresó el señor visiblemente molesto por la actitud del exseleccionado nacional.

Padre de Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán

El padre de Darinka Ramírez reveló que no estaba de acuerdo con las constantes visitas nocturnas que hacía Jefferson Farfán a su domicilio. Tras expresarle esta molestia a la creadora de contenido, fue el propio Jefferson Farfán quien se acercó a hablar con la familia de Darinka para poder llevarla a vivir a otro lugar "para mayor comodidad".

"Yo le decía a mi hija, desde hace mucho tiempo, que 'cómo era posible que entren personas a la casa sin nosotros saber a qué hora entran o a qué hora se van'. Le reclamaba muchas veces y ella, a raíz de eso, creo que le dijo a él (Jefferson Farfán) la incomodidad. Tras esto, él se acerca a nosotros, a mi esposa y a mí, y nos comunica que quiere sacarla de la casa para una comodidad de la bebé y para su propia comodidad de él", indicó el padre de Darinka Ramírez.

"Él me dijo eso y nosotros pensamos que él estaba actuando de buena fe para llevarla a un lugar donde ni siquiera tenían muebles, nada, ni una mesa" "Dijo que se llevaba a ella y a la bebé. Lo que el señor manifiesta es mentira, yo, sinceramente, le pediría que me diga en mi cara, que lo que me dijo no era verdad", acotó.