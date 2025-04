Este domingo 13 de abril, Dalia Durán reapareció en televisión en ‘El valor de la verdad’, donde compartió su experiencia con futbolistas y habló sobre su conocida relación con John Kelvin, a quien denunció por violencia física y llevó ante la justicia. Durante su intervención, la cubana sorprendió al revelar un episodio impactante de su relación con el cantante de cumbia.

Dalia relató que, en una ocasión, John Kelvin desapareció por dos días después de decir que saldría a comprar un caldo de gallina. Lo que parecía una excusa inofensiva se convirtió en un episodio desconcertante que la dejó preocupada y confundida.

Dalia Durán revela las desapariciones de John Kelvin

En su participación en ‘El valor de la verdad’, Dalia Durán respondió a la impactante pregunta de si John Kelvin le había dicho que iba a comprar un caldo de gallina y luego desapareció durante dos días. La cubana confirmó que sí, y su respuesta fue validada por el polígrafo, lo que sorprendió incluso al conductor Beto Ortiz.

Al ser preguntada si este comportamiento era común en la vida de John Kelvin, Dalia explicó que aquel episodio marcó el inicio de un patrón que se volvió recurrente en su relación. “Esa fue la primera vez que se desapareció, ya de ahí se hizo costumbre”, dijo, revelando que las ausencias de John se convirtieron en una constante en su vida familiar.

Dalia relató que el excantante del Grupo 5 salió de su casa cerca de la medianoche, vestido con pijama y Crocs, y le dijo que iría solo unos minutos por el caldo. “Y yo me la creí que estaba yendo a comprar caldo de gallina”, comentó. Sin embargo, John Kelvin no regresó, y dos días después apareció en casa con el mismo atuendo. “Lo peor es que nunca lo vieron salir del condominio”, agregó, dejando claro lo desconcertante de la situación.

Al reaparecer, John Kelvin ofreció una historia difícil de creer, diciendo que había sido víctima de un robo y que terminó en la comisaría. Dalia Durán no le creyó, pues no mostraba señales de haber sido agredido. A pesar de ello, la cubana reconoció que lo perdonó en ese momento porque estaba embarazada. Sin embargo, este comportamiento se hizo recurrente, hasta el punto de que llegó a sentirse indiferente. “Yo ya estaba harta, ya llegó un momento en que si venía o se desaparecía, me daba igual porque yo ya había pasado por todo”, confesó. Años después, ya separados, John Kelvin le confesó la verdad y reconoció que esos días los pasó con otra mujer.