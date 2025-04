Miguel Trauco, defensor de Alianza Lima y miembro de la selección peruana, ha sido señalado públicamente por Dalia Durán, exesposa de John Kelvin, quien reveló en 'El valor de la verdad' que el futbolista la contactaba con insistencia durante una crisis sentimental. Según Durán, los hechos ocurrieron luego de que se difundiera un ampay de infidelidad del cantante en 2021, momento en el que Trauco le habría enviado mensajes, fotos íntimas e incluso propuesto un viaje a Brasil.

La modelo cubana aseguró que, pese a las insistencias del jugador, nunca accedió a un encuentro físico, y afirmó que no sentía atracción por él. Sus declaraciones causaron revuelo en redes, provocando una reacción del futbolista, quien decidió pronunciarse de forma indirecta, generando aún más comentarios entre los usuarios.

¿Cuál fue el mensaje de Miguel Trauco?

En plena emisión del programa, Miguel Trauco compartió una imagen en sus historias de Instagram que no pasó desapercibida. En la fotografía se le ve recostado en su cama, enfocando uno de sus pies —el mismo que Durán mencionó al decir que le había visto un “hongo que no le gustó”— y añadió un breve mensaje: “Curadito”. Detrás se observaba el televisor con el programa aún en emisión, dando a entender que el jugador estaba al tanto de las declaraciones.

Aunque no brindó una respuesta directa ni negó las acusaciones, la publicación fue interpretada como una reacción irónica ante los dichos de la cubana, y rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente entre hinchas de Alianza Lima y seguidores del programa.

Foto: Instagram

Las confesiones de Dalia Durán sobre Miguel Trauco

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Dalia Durán reveló que Miguel Trauco fue su vecino cuando ambos vivían en Lima. Según contó, el jugador la contactó por Instagram poco después del escándalo de infidelidad que protagonizó su expareja, John Kelvin. “Cuando sale el primer ampay de John Kelvin en provincia, Trauco me escribe por Instagram solidarizándose. ‘He visto esto que ha sucedido, pucha, me imagino cómo debes estar’, me decía”, relató.

La cubana afirmó que el futbolista le insistía para que viajara a Brasil, le hacía videollamadas con frecuencia y la citaba en el hotel del aeropuerto con el pretexto de entregarle regalos traídos del extranjero. “Me decía que vaya al hotel del aeropuerto para recoger los regalos que él me traía de Brasil”, aseguró. Sin embargo, lo que más le llamó la atención no fueron las imágenes íntimas que recibió, sino una fotografía particular: “Vi un hongo en el pie que no me gustó”, reveló ante el asombro del público.

Durán señaló que los mensajes se detuvieron luego de que la esposa de Trauco descubriera las conversaciones, las cuales, según ella, aún conserva.