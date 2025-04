La modelo cubana Dalia Durán reapareció públicamente en la reciente edición de 'El valor de la verdad', conducido por Beto Ortiz, donde ofreció uno de los testimonios más contundentes de su vida. La exesposa del cantante John Kelvin confirmó que sí fue víctima de abuso, una declaración que llega después de años de haber negado lo ocurrido ante la justicia, favoreciendo la reducción de la pena del artista.

En el espacio televisivo, transmitido en Panamericana, Durán se mostró conmovida y visiblemente afectada mientras relataba los detalles del episodio violento que vivió en 2021, cuando denunció a John Kelvin por agresión física y sexual. “En esa habitación ese día solo había dos personas, él y yo. Él sabe perfectamente qué pasó”, sostuvo con firmeza. Y agregó: “Para mí es como volver a abrir una herida que estoy intentando sanar, pero sí, por más que sea lo que sea, cuando uno dice no, es no”.

Dalia Durán y el abuso que sufrió de John Kelvin

Durante la conversación con Beto Ortiz, conductor del espacio, Dalia Durán reveló que fue presionada para retractarse. “Había insistencias, mucha presión para que lo ayudara… Sí, fui sola a la cámara Gesell”, afirmó. La cubana confesó que fue un error del que ahora se arrepiente profundamente. “Yo creo que el padre de mis hijos es una persona que es enferma, una persona que no reconoce ni va a reconocer lo que hizo”.

Años después, Durán enfrenta sentimientos de vergüenza no por lo vivido, sino por haber fallado a muchas mujeres que encontraron fuerza en su primera denuncia. “Muchas se animaron a denunciar a sus agresores en ese momento. Yo lo único que sé es que fue traumático”, declaró.

En un momento clave del programa, Beto Ortiz le preguntó si consideraba a John Kelvin un riesgo para la sociedad. Sin dudar, Dalia respondió: “Sí, no me sorprendería que en algún momento algo suceda, peor de lo que me pasó a mí, y termine en tragedia. Y se lo he dicho”.