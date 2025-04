La cubana Dalia Durán se viene presentando en el ‘Valor de la verdad’ y aseguró que el futbolista Miguel Trauco, hoy en Alianza Lima y de la selección peruana, le escribía insistentemente para citarla al hotel y ofrecerle regalos que le traía de Brasil cuando él jugaba en ese país. Todo esto se dio cuando salió el ampay de John Kelvin siéndole infiel a la modelo.

Sin embargo, Durán se sinceró y aclaró, en una de las preguntas, que nunca tuvo relaciones íntimas con el futbolista y afirmó que él no era de su tipo. “Era mi vecino. Cuando sale el primer ampay de John Kelvin en provincia, Trauco me escribe por Instagram solidarizándose. ‘He visto esto que ha sucedido, pucha, me imagino como debes estar’, me decía. Le seguí la conversa y me contó que estaba en Brasil. Quería que yo viaje a Brasil”, confesó la extranjera.