La modelo Dalia Durán se sentó en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y sorprendió al contar que el futbolista Miguel Trauco -actual jugador de Alianza Lima y miembro de la selección peruana- le escribía mensajes para invitarla a hoteles y ofrecerle regalos que traía desde Brasil.

Sin embargo, la cubana fue clara al afirmar que nunca sintió atracción por él ni tuvo intimidad. Lo que sí reveló fue que, en un aparente intento de conquista, Trauco llegó a enviarle fotos íntimas. “Me mandaba sus cositas”, dijo entre risas, aunque dejando en claro que no le interesaba. Pero la historia tomó un giro cuando John Kelvin, su entonces esposo, se enteró de los mensajes y decidió encarar al futbolista.

Dalia Durán señala que Miguel Trauco le enviaba fotos privadas

"Yo que culpa tengo, el hombre es ardiente. Le gusta mandar cositas. Yo no borro nada, el que nada debe, nada teme. Él mandaba unas cositas, mandaba fotitos de unas cositas, pero para mí no era interesante la cosita. Yo no hacía nada, yo dejo todo, no tengo nada que ocultar. Si te quieres enterar, entérate", indicó la cubana Dalia Durán quien vive en Perú desde 2001.

Asimismo, la rubia contó un peculiar detalle que notó en las fotos privadas de Trauco y que terminó por desagradarle por completo. "Yo en vez de fijarme en la cosita, me fijé en otra cosa que en verdad no me agradó y yo soy muy detallista, todo entra por los ojos. Fue mata pasiones, si ya estaba matada la pasión... Era un dedito por ahí, un dedito del pie. La gente puede ser muy susceptible. Que se lo cure, hay tratamiento y tiene la plata para hacerlo", detalló refiriéndose a un problema de hongos en uno de los dedos del futbolista.

Dalia Durán afirma que John Kelvin encaró a Miguel Trauco

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Dalia Durán contó que fue John Kelvin quien descubrió los mensajes que ella intercambiaba con el futbolista Miguel Trauco, y que no dudó en encararlo. Según relató, esto también provocó que la pareja del jugador se enterara de los coqueteos ya que fue el mismo Kelvin quien se lo dijo.

“La esposa de Trauco se enteró por el padre de mis hijos (Kelvin). Le reclamó, como le ha reclamado a varios. Durante un tiempo estuvo con ese tema: ‘Trauco, Trauco, Trauco’. Yo le decía que tanto drama con él si no he tenido nada. Él se enteró al leer mis conversaciones, porque yo no borro nada. El que no la debe, no la teme”, expresó Durán.

Además, la modelo aclaró que, en ese entonces, el futbolista ya se encontraba separado de su pareja.