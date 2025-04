Dalia Durán confiesa por primera vez por qué terminó con John Kelvin: “Ese fue el detonante”

Dalia Durán reveló en ‘El valor de la verdad’ el verdadero motivo de su separación de John Kelvin. Aseguró que no fue por un hecho de violencia física ni por algún ampay, como muchos pensaban. En la pregunta número 7 del polígrafo, se le consultó si había terminado con el cantante tras ser captado con una chica trans. Ella respondió que sí, y el detector confirmó que decía la verdad.

Sin embargo, aclaró que la infidelidad no fue lo que más le dolió, sino el momento en que ocurrió. Según contó, la familia de John Kelvin estaba de duelo por la muerte de una de las abuelas que lo había criado desde niño, y pese a eso, él estaba planeando un encuentro íntimo con otra persona. Para Durán, ese fue el verdadero detonante.

Dalia Durán explica la razón que lo llevó a terminar con John Kelvin

"Justo ese día había fallecido una de las abuelas que lo había criado a él (...) pasan los días, sale el ampay y saco las conclusiones de que había sido en esas fechas del fallecimiento de su abuela", contó Dalia Durán a Beto Ortiz durante su participación en ‘El valor de la verdad’.

La modelo se sinceró y admitió que hasta ese momento había perdonado muchas cosas por la fuerte dependencia emocional que sentía hacia el cantante. Sin embargo, aquel episodio marcó un antes y un después.

"Yo dije: 'Él definitivamente no está bien'. ¿Quién hace esa salvajada cuando velan a alguien que has querido tanto? Ese fue el detonante para que yo diga: 'Hasta aquí nomás'. Yo hasta ahí perdonaba todo. Me creí la idea de la familia perfecta. Me dolió mucho. Yo sufría mucho. Pasaba en vela", expresó Durán, quien tiene cuatro hijos con John Kelvin, exintegrante del Grupo 5.

Dalia Durán revela que John Kelvin cambió para peor tras operarse

Dalia Durán contó también en ‘El valor de la verdad’ que la relación con John Kelvin se volvió aún más complicada luego de que el cantante se sometiera a una operación de manga gástrica. Según relató, ese fue un punto de quiebre que acentuó los problemas entre ambos.

“No me he enterado de todas las infidelidades. Esta fue definitiva porque era una falta gravísima. Y se lo dije, pero como siempre, minimizó las cosas”, relató. Luego agregó que el cambio más notorio vino tras la intervención quirúrgica: “Yo no sé qué cambió. Era otra persona, yo no era nada. Se volvió agresivo, buscaba malas juntas, tomaba demasiado”, dijo.