Dalia Durán se presentó en ‘El valor de la verdad’, donde realizó reveladoras confesiones sobre distintos aspectos de su vida. Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando la cubana reveló que intercambió mensajes con Miguel Trauco, actual futbolista de Alianza Lima y de la selección peruana.

Durante el programa, Dalia comentó que no le atraían los futbolistas, ya que los consideraba poco leales con sus parejas. Además, señaló que no solo Trauco le escribió, sino que varios deportistas intentaron contactarla. Incluso, contó que uno de ellos fue tan insistente que se vio obligada a encararlo.

Dalia Durán afirma que futbolista con esposa la invitaba de viaje

Tras ser consultada por Miguel Trauco, Dalia Durán sorprendió al revelar que tenía “una lista enorme” de futbolistas que intentaron conquistarla. Cuando Beto Ortiz le preguntó quiénes eran, la cubana prefirió no dar nombres, pero soltó una risa sugestiva cuando el conductor mencionó a Pedro Aquino, lo que generó diversas especulaciones.

Respecto a su experiencia con los jugadores, Dalia relató que uno de ellos, que militaba en el extranjero, le escribía con insistencia, la invitaba a viajar y mostraba mucho interés, pese a estar comprometido y tener una esposa embarazada. Ante esto, decidió enfrentarlo y ponerle un alto.

“Era insistente, y cuando yo entro a las redes sociales, me doy cuenta que esta persona, que jugaba en el extranjero, que dicho sea de paso me invitaba para que viaje a cada rato, y allá vivía la familia, me doy cuenta que la esposa estaba embarazada y ya tenía una niña también (...) Yo le dije: ‘Tú me vuelves a escribir y automáticamente mando todo (...) una más y te juro que yo le mando toda la conversación’. Nunca más. Creo que hasta me bloqueó”, narró la modelo cubana.

Cuando Beto Ortiz le preguntó si revelaría el nombre del jugador, Dalia respondió que prefería dejar que el público sacara sus propias conclusiones, ya que no quería verse envuelta en posibles problemas legales o demandas.

Dalia Durán expone que Miguel Trauco la invitó a un hotel

Dalia Durán comentó en ‘El valor de la verdad’ que el futbolista Miguel Trauco le escribió insistentemente por Instagram, invitándola a reunirse y ofrecerle regalos que le traía de Brasil, donde él jugaba en ese momento.

La cubana explicó que el contacto se dio cuando su pareja John Kelvin fue captado siéndole infiel, a lo que el ahora jugador de Alianza Lima le escribió para solidarizarse. “Era mi vecino. Cuando sale el primer ampay de John Kelvin en provincia, Trauco me escribe por Instagram solidarizándose. ‘He visto esto que ha sucedido, pucha, me imagino como debes estar’, me decía. Le seguí la conversa y me contó que estaba en Brasil. Quería que yo viaje a Brasil”, confesó Dalia.

Además, Durán aclaró que nunca tuvo una relación íntima con Trauco, y aseguró que el futbolista la citaba al hotel del aeropuerto con la excusa de entregarle los regalos que le traía. “Me decía que vaya al hotel del aeropuerto para recoger los regalos que él me traía de Brasil”, comentó la modelo.