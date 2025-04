Melissa Paredes y Anthony Aranda protagonizaron uno de los momentos más comentados de la reciente edición de 'Mande quién mande', dejando en evidencia que su relación atraviesa una etapa sólida y con varios planes a futuro. Durante su participación en el programa de María Pía Copello, respondieron de manera clara y con buen humor a las constantes especulaciones sobre un posible embarazo y una supuesta crisis en su matrimonio.

La pareja, que contrajo matrimonio recientemente, también sorprendió al compartir una faceta más íntima de su vida como esposos. Con total naturalidad, contaron lo que realmente ocurrió la noche de su boda, generando risas en el set y entre los seguidores que los acompañan desde el inicio de su romance.

¿Melissa Paredes está embarazada de Anthony Aranda?

Frente a los rumores que circulaban en redes sociales, Melissa Paredes fue clara al negar que se encuentre esperando un bebé. Sin embargo, no dudó en revelar que tener un hijo con Anthony Aranda sí está en sus planes a mediano plazo. “Cuanta presión (...) Los dos queremos, lo hemos conversado, todavía en el 2026. Yo no entiendo por qué tanta presión con eso”, expresó la actriz, evidenciando que ya han conversado el tema como pareja, pero prefieren tomar su tiempo antes de dar ese paso.

La confusión se generó cuando, en plena dinámica del programa, Anthony dejó entrever algo más con un comentario que desató carcajadas: “Hemos dicho que no vamos a contar”, dijo entre risas. Aunque todo apuntaba a una broma, la respuesta fue interpretada por algunos como un posible indicio, lo que aumentó las especulaciones entre el público. A pesar de ello, ambos reafirmaron que no hay embarazo por ahora y que su prioridad es seguir disfrutando su etapa como recién casados.

Melissa Paredes y Anthony Aranda comparten íntimo secreto

Lejos de evitar preguntas personales, Melissa Paredes y Anthony Aranda sorprendieron al revelar un detalle desconocido de su boda. María Pía Copello no dudó en ponerlos en aprietos al preguntar: “¿Quién de los dos borró cassette en la fiesta de la boda?”, a lo que Anthony respondió sin dudar levantando la mano. “Yo me junto con mis amigos y no me acuerdo nada de a partir de la 1 de la mañana”, confesó el bailarín, desatando las risas del set.

La actriz complementó la anécdota revelando que, tras tantas emociones, la esperada noche de bodas no se vivió como suele imaginarse. “Los dos nos quedamos dormidos. No hubo noche de bodas, hubo mañana de bodas... Macarena Vélez era nada (a comparación de cómo terminamos)”, comentó entre carcajadas, haciendo referencia a lo agotados que terminaron después de la celebración.