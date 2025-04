En las últimas horas, han resurgido las declaraciones de Anthony Aranda sobre su rol en la crianza junto a su esposa Melissa Paredes, generando gran interés en redes sociales. El bailarín aseguró que no pasará por encima de las decisiones de la actriz y destacó el cariño que siente por la hija que tuvo con Rodrigo Cuba. Sus palabras han provocado diversas reacciones entre los usuarios.

Este pronunciamiento cobra relevancia en medio de la polémica por la ruptura entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, la cual se convirtió en tema de debate tras la difusión de una entrevista en la que Venturo hizo comentarios sobre la hija del futbolista con Paredes. Ahora, las declaraciones de Aranda han añadido un nuevo giro a la conversación.

Las declaraciones de Anthony Aranda sobre su rol en la crianza con Melissa Paredes

Anthony Aranda y Melissa Paredes tuvieron su última entrevista en conjunto en el pódcast 'Historia detrás de las historias', el cual se difundió el 6 de marzo de 2025. En dicha entrevista, Aranda fue consultado sobre cómo manejan la paternidad en pareja, a lo que él respondió con una reflexión sobre su forma de comunicarse con Melissa para tomar decisiones importantes en la crianza.

"De hecho, tenemos una comunicación visual. Yo no puedo ir encima de ella tampoco. Entonces, ella me mira y me dice con la mirada 've tú'. Ya cuando me da esa carta, es como que analizo", explicó Aranda, dejando en claro que siempre buscan actuar de manera conjunta, respetando el rol de cada uno.

Además, el bailarín hizo hincapié en la importancia de poner límites en la crianza. "Hay veces que también le hemos tenido que decir que no, porque, como todo niño, a veces se emociona y quiere pedir de todo. Y a veces porque las queremos mucho, queremos darles todo, pero a veces no es bueno. Entonces hay que saber qué darles, porque, así sea algo súper barato, si se lo damos a cada rato, deja de ser algo importante", afirmó el esposo de Melissa Paredes.

Finalmente, Aranda compartió su sentir respecto a la relación que mantiene con la hija de Melissa Paredes y el 'Gato' Cuba, resaltando el afecto y respeto que hay entre ellos. "La comunicación que tenemos con la bebé es súper linda. Yo sé que ella tiene su papá y respeto mucho eso. De hecho, ella lo sabe porque lo hemos conversado. Sin embargo, es bien pegada a mí", comentó, destacando el lazo cercano que ha logrado construir con la pequeña.

Melissa Paredes se pronuncia en redes tras la ruptura de Ale Venturo y 'Gato' Cuba

Melissa Paredes, conocida por su activa presencia en redes sociales, causó controversia al publicar un video en su cuenta de TikTok, justo en medio de la polémica ruptura entre Ale Venturo y 'Gato' Cuba. En el video, la actriz escribió: "Les puede fallar la intuición a ustedes, pero a mí, a mí jamás", lo que generó una ola de comentarios entre sus seguidores. Esta publicación se dio en el contexto de las declaraciones de Ale Venturo sobre el rol de padre de Rodrigo Cuba, lo que avivó aún más el debate en las redes.

Melissa Paredes mandó fuerte indirecta contra Ale Venturo. Foto: Captura

Entre los comentarios, una seguidora compartió su experiencia personal, expresando su empatía con Melissa Paredes: "Hola Meli... a mí me pasó similar muchos años atrás... Uy me puse como una leona porque con tan solo mirarlo mal, hasta yo misma me desconocí... muchas bendiciones para tu baby y a ti Meli". A lo que la actriz respondió contundentemente: "Yo no me meto con los hijos de nadie porque eso no se hace. Así que déjenme tranquila con mi bebé, que solo es una niña inocente de 7 años, llena de amor y de pensamientos lindos".