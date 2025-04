La ruptura entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente luego de que los internautas notarán los comentarios de la influencer en un podcast sobre de la hija del futbolista y su expareja. Las palabras de la creadora de contenido desataron críticas en redes sociales, en el que muchos cuestionaron su actitud. Sin embargo, la actriz Melissa Paredes no tardó en reaccionar y utilizó su cuenta de TikTok para responder al comentario de una usuaria que mencionó la polémica en la que está involucrada su hija Mía.

En la entrevista, Ale Venturo relató las dificultades de convivir con la hija mayor de Cuba, señalando que llegar a un punto medio en la crianza puede ser complicado cuando hay distintos estilos de educación involucrados. Además, expresó: "Si lo quiere hacer chévere, pero a veces estamos todos juntos y obviamente no vamos a darle todo lo que quieren las niñas, es así. Yo no compro todo".

El fuerte mensaje de Melissa Paredes defendiendo a su hija tras ruptura de 'Gato' Cuba y Ale Ventura

La actriz y modelo Melissa Paredes, conocida por su presencia en redes sociales y su relación con el futbolista Rodrigo Cuba, recientemente publicó un video en su cuenta personal de TikTok que generó controversia. En el video, la actriz incluyó una descripción que decía: "Les puede fallar la intuición a ustedes, pero a mí, a mí jamás", lo cual provocó numerosos comentarios entre sus seguidores. La publicación se dio en medio de la polémica por las declaraciones de Ale Venturo sobre el rol de padre de Rodrigo Cuba, lo que avivó el debate en redes.

Entre los comentarios que recibió, una seguidora compartió su experiencia personal, expresando empatía hacia Melissa Paredes: "Hola Meli... a mí me pasó similar muchos años atrás... Uy me puse como una leona porque con tan solo mirarlo mal, hasta yo misma me desconocí... muchas bendiciones para tu baby y a ti Meli". Ante esto, la actriz y exreina de belleza respondió con firmeza: "Yo no me meto con los hijos de nadie porque eso no se hace. Así que déjenme tranquila con mi bebé, que solo es una niña inocente de 7 años, llena de amor y de pensamientos lindos".