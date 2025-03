Melissa Paredes y Anthony Aranda se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana. Su relación comenzó de manera polémica, con un controversial 'ampay' que se emitió cuando Melissa aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba. Ambos se conocieron en 2021 durante su participación en 'El gran show', donde empezaron a bailar juntos. A pesar de las controversias, el 3 agosto de 2024 formalizaron su relación con un matrimonio y se asociaron para crear su escuela de baile, U MOVE.

Recientemente, en una entrevista, Melissa Paredes recordó los primeros momentos de su relación con Anthony Aranda. Según la actriz, su vínculo no comenzó de la mejor manera, ya que, aunque comenzaba a enamorarse de él, trataba mal a Anthony en un intento de bloquear esos sentimientos.

Melissa Paredes admite que trataba mal a Anthony Aranda

Anthony Aranda y Melissa Paredes participaron recientemente en una entrevista en el podcast 'Historia detrás de las historias', donde ofrecieron detalles sobre su relación y su boda. Durante la conversación, la actriz de 'Nina de azúcar' recordó los primeros momentos que compartió con el bailarín profesional, cuando ambos se conocieron en el programa de Gisela Valcárcel, 'El gran show'. Paredes reveló que, al principio, su relación no fue fácil, ya que estaba tratando de reprimir los sentimientos que empezaban a surgir por él.

“Yo estaba a la defensiva porque intentaba bloquear el sentimiento hacia él. Lo trataba medio mal”, confesó Melissa. Y agregó: “Era como que yo quería bloquear, entonces me caía mal”. Esta declaración muestra cómo, a pesar de la atracción inicial, la actriz intentaba evitar esos sentimientos, lo que provocó una actitud distante con él al principio de su relación.

Además, Melissa Paredes admitió que le "estresaba" tener que ensayar y bailar con Anthony Aranda, aunque él siempre se portaba bien con ella. “Me dificultaba bailar con él, me estresaba, no quería... no porque era malo, porque él era perfecto, yo quería poner una barrera”, explicó.

Melissa Paredes y Anthony Aranda quieren convertirse en padres

En una entrevista con el diario Trome, Melissa Paredes compartió su deseo de ser madre nuevamente junto a su esposo, Anthony Aranda. La exconductora de televisión mencionó que tienen planes de agrandar la familia en 2026 y expresó su preferencia por tener un hijo varón en esta nueva etapa de su vida.

“Cada semana me embarazan, pero no hay pancita, estoy más delgada, he perdido nueve kilos. Sí, queremos ser papás y eso será en el 2026. (¿Te gustaría tener un varoncito?) Sí, porque ya tengo a mi princesa o tal vez sean dos”, explicó Melissa. También reveló que, aunque habían pensado en recibir ayuda para concebir, decidieron dejarlo en manos de Dios: “Pensábamos tener asistencia, pero vamos a esperar lo que Dios diga”.