Durante una entrevista en el pódcast 'Historias detrás de las historias', Melissa Paredes sorprendió al revelar que mantuvo un tenso momento con la conductora Magaly Medina, a raíz de las repetidas críticas hacia su vida personal y su relación con el bailarín Anthony Aranda. La actriz aseguró que, tras “ponerle el parche” a la periodista, las constantes menciones en su programa cesaron.

La también empresaria no dudó en señalar que, aunque tolera los comentarios hacia su persona, no acepta que se menosprecie el trabajo de otros, como ocurrió con el pastelero de su boda, quien fue blanco de críticas en el programa 'Magaly TV, la firme'. “Quedó pésimo”, enfatizó la exchica reality en alusión a la popular 'Urraca'.

Melissa Paredes enfrentó a Magaly Medina por duras críticas a su relación

En un tono firme, Melissa Paredes, quien recientemente mostró orgulloso el negocio de su hija, expuso cómo decidió encarar a Magaly Medina, quien durante meses la tuvo como figura recurrente de sus reportajes y comentarios ácidos. Según contó, la presentadora de ATV solía referirse a ella y a Anthony Aranda con menosprecio, sugiriendo incluso que su matrimonio no era real. “Yo creo que desde el momento que le puse el parche fuerte, tal cual, ella ya se calmó. Antes era ufff, de todo”, señaló la actriz, recordando cómo Medina cuestionaba incluso su rol como madre y su vínculo sentimental con el exbailarín de 'El gran show'.

La frase más punzante llegó cuando Melissa Paredes mencionó: “Decía que Rodrigo Cuba fue el único que me hizo señora, como si una necesitara la aprobación de un hombre”. Además, indicó que la periodista perdió objetividad al enfocarse en detalles sin sustento, solo para alimentar la narrativa de su programa. “Si los novios no se quejan, ¿quién eres tú para venir a criticar? No puedes venir a menospreciar el trabajo de los demás”, agregó con molestia.

Melissa Paredes recordó críticas de Magaly Medina

Uno de los episodios que más indignación causó en Melissa y su entorno fue cuando Magaly Medina afirmó que la torta de su boda era una maqueta. El error no pasó desapercibido, ya que tiempo después se comprobó que se trataba de un pastel real, elaborado por un profesional del rubro.

Paredes reprochó que se involucre a terceros que no tienen relación directa con el conflicto mediático. “Si nos quieres fregar a nosotros, normal, pero no te puedes meter con el trabajo de otras personas. Menos si es para difundir algo falso”, expresó, dejando entrever que Medina tuvo que rectificarse con el pastelero tras la difusión de la información errónea.