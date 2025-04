Tras varios días en silencio, Melissa Paredes se pronunció públicamente sobre las declaraciones ofrecidas por Ale Venturo en una reciente entrevista que generó una ola de críticas hacia su hija con Rodrigo Cuba, más conocido como el 'Gato' Cuba. La actriz no ocultó su molestia y utilizó sus redes sociales para defender a la menor de edad, luego de que algunos internautas replicaran los comentarios emitidos por la empresaria.

La controversia se desató luego de que Venturo, quien fuera pareja de 'Gato' Cuba, hiciera alusión a la actitud de la niña durante los primeros meses de su relación con el futbolista. Según sus declaraciones, la menor habría sido criada con excesivos permisos, lo que abrió un debate sobre la crianza en hogares separados. La respuesta de la actriz peruana no se hizo esperar, y dejó en claro que no permitirá que se cuestione a su hija.

Melissa Paredes explota en redes sociales

La tensión escaló en plataformas digitales cuando un usuario dejó un comentario criticando a la hija de Melissa Paredes y 'Gato' Cuba, señalando que una niña tan pequeña no debería estar pidiendo un iPhone como regalo, insinuando que esto era muestra de una educación basada en el materialismo. El comentario se refería directamente a lo dicho por Ale Venturo en una entrevista previa, donde insinuó que la menor pedía cosas costosas y era complacida sin límites.

Melissa Paredes.

La exconductora de televisión no dudó en contestar de forma tajante. A través de su cuenta de TikTok, Paredes lanzó un fuerte mensaje:

"No te metas donde no te llaman. Y si crees que la malcriamos por lo que una persona fomenta con sus comentarios desatinados hacia una menor, es tu problema, no mío. No conoces a mi hija, así que te callas", escribió visiblemente indignada.

Estas palabras fueron interpretadas como una clara alusión a la entrevista de Ale Venturo, que hasta ese momento había sido señalada indirectamente por Melissa Paredes en otros espacios mediáticos. La actriz dejó claro que no tolerará que se utilice la imagen de su hija como tema de discusión pública, menos aún si eso implica poner en duda su rol como madre.

¿Qué había dicho Ale Venturo sobre la hija del 'Gato' Cuba y Melissa Paredes?

La controversia comenzó cuando Ale Venturo, empresaria y expareja de Rodrigo Cuba, participó en un podcast poco antes de oficializar su ruptura con el futbolista. Durante la conversación, reveló que le resultó incómodo adaptarse a ciertos hábitos del jugador, especialmente cuando salían acompañados de la niña que él comparte con Melissa Paredes.

"Tienes que corregir. Por ejemplo, cuando recién lo conocí, salíamos y todo le compraba. 'Yo quiero esto, ya' (...)", señaló Venturo al referirse al comportamiento de la pequeña. Por su parte, Rodrigo Cuba explicó que solía consentirla como una forma de compensar la separación familiar, algo que no fue del agrado de su entonces pareja.

Las declaraciones generaron rechazo entre los seguidores de la actriz, quienes consideraron inapropiado que se hablara de una menor de edad en ese contexto. Además, la crítica se agravó cuando Venturo manifestó su incomodidad al saber que la niña había pedido un iPhone como regalo y que 'Gato' Cuba estaría dispuesto a concedérselo.