Melissa Paredes sorprendió en redes sociales al revelar el talento empresarial de su hija Mía, quien, a su corta edad, ya ha logrado generar ingresos con su propio negocio. La pequeña, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, ha encontrado una forma creativa de ganar dinero vendiendo pulseras, pañitos húmedos y otros productos dentro de su colegio.

La actriz y modelo no pudo ocultar su asombro al descubrir la cantidad de dinero que su hija ha logrado ahorrar gracias a sus ventas. En un video publicado en sus historias de Instagram, mostró el dinero acumulado por Mía y destacó la importancia de fomentar en los niños el hábito del ahorro desde temprana edad.

Melissa Paredes enseña el negocio de su hija

La exconductora de 'América hoy' compartió su sorpresa y orgullo al conocer el éxito del pequeño emprendimiento de su hija. “Dios mío, cuánto dinero tienes ahorrado, Mía. ¿Son tus ahorros? Wow, excelente. Eres una niña que ahorra”, comentó Paredes en el video que compartió con sus seguidores.

Ante las preguntas de su madre, la menor explicó que obtiene su dinero gracias a su negocio, vendiendo diferentes productos en su colegio. “Vendo pulseritas, pañitos húmedos y muchas cosas más”, reveló Mía.

Melissa Paredes destacó que este emprendimiento no solo permite que su hija genere ingresos, sino que también la ayuda a comprender la importancia del ahorro y la administración del dinero. “Ella se gana su propio dinero. Enseñándole a ahorrar”, escribió en su publicación, generando diversas reacciones entre sus seguidores. Muchos elogiaron la iniciativa de la actriz por fomentar el espíritu emprendedor en su hija desde una edad temprana.

¿Melissa Paredes y Anthony Aranda planean tener hijos?

Además de celebrar el emprendimiento de su hija, Melissa Paredes reveló hace unas semanas sus planes de agrandar la familia junto a su esposo, Anthony Aranda. En una entrevista con Trome, la modelo aseguró que desean convertirse en padres en 2026.

“Cada semana me embarazan, pero no hay pancita. Estoy más delgada, he perdido nueve kilos. Sí, queremos ser papás y eso será en el 2026”, declaró Melissa Paredes. Asimismo, confesó su preferencia por tener un hijo varón en esta nueva etapa. “Sí, porque ya tengo a mi princesa o tal vez sean dos”, agregó la actriz.