En medio de la denuncia de Pamela López contra Christian Cueva, el futbolista se convierte nuevamente en el centro de atención al protagonizar el nuevo videoclip del tema ‘Hasta el fin del mundo’, interpretado por su pareja, Pamela Franco. Sin embargo, el lanzamiento no ha estado libre de polémica, ya que ha desatado diversas reacciones debido a que Marisol, conocida como 'La Faraona de la Cumbia', ya había grabado la misma canción hace diez años.

La cantante explicó que la canción original de Jennifer Peña fue adaptada por ella y su grupo hace una década. Esta revelación ha sorprendido a muchos, especialmente al ver que Pamela Franco decidió grabar y lanzar la misma balada. La controversia ha avivado las discusiones sobre si esta coincidencia tiene un mensaje detrás o si simplemente se trata de una casualidad, considerando el vínculo que tuvo 'La Faraona' con Christian Cueva en su momento.

Marisol se pronuncia tras el lanzamiento de Pamela Franco y Christian Cueva

La cantante Marisol no tardó en pronunciarse sobre el nuevo lanzamiento de Pamela Franco y Christian Cueva, especialmente después de que se revelara que la canción ‘Hasta el fin del mundo’ que ambos interpretan fue grabada por ella hace una década. En declaraciones para el programa 'Amor y fuego', 'La Faraona' explicó: “Yo me he enterado también recién, es una canción que nosotros grabamos hace 10 años. Esa es una balada de Jennifer Peña ‘Hasta el fin del mundo’ y la hicimos a nuestra versión hace 10 u 11 años”.

Asimismo, la cantante de cumbia también expresó su sorpresa por la coincidencia en la elección de Pamela Franco y Christian Cueva. “Me sorprendí que hayan grabado la misma canción que yo, tal vez se equivocaron o no sabían. Como es una canción de dominio público lo puede cantar cualquier persona”, comentó, evitando entrar en polémica.

Sin embargo, no ocultó su incomodidad con el momento elegido para el lanzamiento, considerando que coincidió con su propio estreno musical. “Sí me parece un poco raro que se haya hecho justo ahora que acabo de lanzar el videoclip de ‘Búscame’”, comentó Marisol.

Finalmente, la cantante reflexionó sobre el trabajo constante que implica tener éxito en la industria de la música, posiblemente en referencia a Pamela Franco y Christian Cueva, quienes han empezado a hacer lanzamientos conjuntos desde que oficializaron su relación. “Cada artista tiene su estilo, su imagen propia. Todos soñamos con ser grandes en la vida y tener éxito. Pero para eso se va trabajando de a poco, desde abajo. Grabando, siempre produciendo, haciendo canciones inéditas, que es lo mejor, que son esos temas con los que empecé”, concluyó.

Marisol negó romance con Christian Cueva y se da un abrazo con Pamela López

El pasado sábado 5 de abril, Marisol estuvo cara a cara con Pamela López en el programa de Ernesto Pimentel, donde desmintió un supuesto romance con su esposo, Christian Cueva. La cantante de cumbia aseguró que nunca hubo un "affaire" entre ellos y señaló: “Se lo puedo decir en su cara: nunca nos vimos en una casa, en un hotel... Mi error fue permitir las palabras cariñosas... Quizá en los chats se pueden ver algunas frases subidas de tono, pero jamás hubo un affaire”. Marisol aclaró que si bien en sus conversaciones podían haber existido algunas frases de tono más cercano, su relación con Cueva nunca pasó de una amistad.

A pesar de las declaraciones de Marisol, Pamela López manifestó que, aunque creía en las palabras de la cantante, no tenía intención de retractarse de sus comentarios previos, en los que insinuó un posible vínculo sentimental entre la cantante de cumbia y el futbolista. “Creo en lo que dice Marisol, pero por ahora no voy a retractarme de lo que ya he dicho”, expresó López en el programa.

Sin embargo, al concluir el programa, ambas se fundieron en un emotivo abrazo, dejando atrás las tensiones. Marisol le reiteró su apoyo a Pamela López como mujer y madre, mientras que la esposa de Cueva manifestó estar dispuesta a colaborar nuevamente con la Faraona de la cumbia en la grabación de un videoclip, lo que pareció simbolizar el fin de sus diferencias.