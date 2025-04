Magaly Medina no fue ajena a pronunciarse sobre el encuentro entre Marisol y Pamela López. Foto: Composición LR/ATV/América TV

Magaly Medina no fue ajena a pronunciarse sobre el encuentro entre Marisol y Pamela López. Foto: Composición LR/ATV/América TV

Magaly Medina arrancó su programa del lunes 7 de abril con la lengua más afilada que nunca. Dedicó gran parte de su espacio al encuentro entre Pamela López y Marisol en ‘Esta noche’, el programa de la Chola Chabuca en América Televisión.

Durante su intervención, no dudó en lanzar duras críticas contra la aún esposa de Christian Cueva y la intérprete de ‘La Escobita’, llamándolas “hipócritas” tras el abrazo que ambas se dieron al final del encuentro. Sin embargo, Magaly justificó sus comentarios argumentando que varios programas de espectáculos “se alimentan” de ese tipo de escenas.

Magaly Medina explota al ver la conversación entre López y Marisol

Magaly Medina no podía creer lo tranquila que estaba Pamela López al reclamarle a Marisol por haber coqueteado con Christian Cueva en WhatsApp. En el programa, pusieron un extracto de la entrevista en la que López contó que no dejó de mirar a la cantante de cumbia cuando esta conoció al futbolista durante el show que dio en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña.

Sin embargo, Magaly no pudo evitar mostrar su disgusto al ver las imágenes. “¡Qué aburrida es esta mujer! Qué aburrido es el discurso de las dos, quítenlas, ya no las soporto. ¿Saben por qué? Porque Marisol sabía perfectamente que Cueva estaba casado y aún así le respondía a todos sus coqueteos. Y la otra (López) descubrió tantas cosas y nunca lo dejó. No se deben tolerar faltas de respeto. Y ahora, ¿qué hacen? Sentadas la una frente a la otra. Las dos sin dignidad, las dos falsas e hipócritas. Ahora, porque ninguna de las dos tiene a Cueva. Así de hipócrita es nuestra farándula.”, arremetió Magaly en vivo.