Marisol impacta al revelar por qué Christian Cueva quiso llevarla al Hotel Westin: “No se puede hablar lo que no es”

La cantante Marisol fue la primera invitada del programa ‘Esta noche’ conducido por la Chola Chabuca. Durante su participación, la famosa cantante de cumbia reveló detalles inéditos sobre su vínculo con Christian Cueva, aspectos que nunca había compartido en ningún otro programa. Además, en un emotivo momento, Marisol rompió en llanto al escuchar las palabras de aliento de su madre y su hijo, quienes la apoyaron en medio de las tensas semanas que ha vivido.

Sin embargo, lo que más sorprendió, fue cuando la intérprete de ‘la escobita’ confesó la razón por la cual Christian Cueva quiso llevarla al Hotel Westin, un hecho que se hizo público gracias a los chats que la misma cantante entregó al programa ‘Amor y fuego’

Marisol asegura que Christian Cueva la quiso llevar al Hotel Westin para cenar

Como recordamos, en los chats que ‘Amor y fuego’ compartió semanas atrás, se leyó que Christian Cueva y Marisol tenían intenciones de encontrarse en el hotel Westin, ubicado en San Isidro. Muchos interpretaron a que el futbolista buscaba tener relaciones con la cantante, pero finalmente la artista rompió el silencio y explicó que simplemente, el futbolista la quiso invitar a cenar.

“El me invitó para cenar, no me invitó para otras cosas. No se puede hablar lo que no es. Yo para evitar que nos vieran a los dos solos cenando o que se preste para habladurías, le dije que no. Le dije que iría con mis dos cantantes y mis asistentes. Pero nunca llegamos a nada, nunca nos vimos. Y eso quedo ahí. Era solo por mi amistad con él”, reveló la cantante de 44 años.

Marisol le envió carta notarial a Pamela López por dañar su reputación

En una carta notarial, Marisol respondió con firmeza a las acusaciones de Pamela López, asegurando que su honor había sido gravemente afectado. La cantante denunció que las conversaciones entre ambas habían sido tergiversadas y expuestas públicamente con el único fin de involucrarla en el escándalo.

“Se encarga de difundir de manera injuriosa las comunicaciones que hemos tenido, incluso grabando una llamada y exponiéndola ante el público para que se malinterprete todo y se manche mi honor. Me ha llamado ‘el paño de lágrimas’ de su expareja a nivel nacional, dejando claro que su objetivo no es otro que arrastrarme a este show para dañar mi imagen”, afirmó la cantante.

Sin embargo, cuando La chola Chabuca le consultó a Pamela López sobre la carta notarial, la aún esposa de Christian Cueva evitó dar declaración alguna.