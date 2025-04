Las tensiones entre Christian Cueva y Pamela López no dan tregua. La disputa por la manutención de sus tres hijos continúa generando titulares, especialmente luego de que la esposa del futbolista revelara que no ha podido acceder al dinero de la pensión de sus menores hijos. Esta controversia ha motivado nuevas declaraciones por parte del abogado del jugador, Henry Graus, quien asegura que su defendido sí está cumpliendo con sus responsabilidades como padre.

De acuerdo con el letrado, el problema radica en la falta de consenso sobre el monto adecuado de la pensión, ya que la cifra exigida por Pamela López sería desproporcionada. A pesar de ello, Graus sostiene que el mediocampista continúa realizando los pagos de la pensión mientras se resuelve el proceso judicial.

Abogado de Cueva cuestiona exigencias económicas de Pamela López

Este viernes 11 de abril, el abogado Henry Graus se conectó con 'América hoy' para afirmar que Christian Cueva sigue realizando los depósitos correspondientes, aunque todavía no exista un acuerdo oficial entre las partes, debido a que consideran que la cifra que pide Pamela López es excesivo. “Hemos apelado para que siga su curso y llegue a su fin. ¿Cuál es el fin? Que la madre pueda proveer... No hay un acuerdo, piden un monto exagerado, hacen un abuso excesivo del derecho, eso ya lo he dicho. El señor está cumpliendo como padre, él paga alimentos, no solo comida, alimentos es colegio, nana y todo, es alimentos”, declaró.

Por otro lado, Graus se refirió a los ingresos propios que estaría percibiendo Pamela López, señalando que no depende exclusivamente del dinero que recibe del futbolista. “La señora viene facturando. Hace poco ha salido en un programa con la Chola y ha recibido un buen monto, lo sabemos. No sabrán ustedes, yo lo sé. (...) ¿Le consta que recibió dinero? Eso te lo puedo decir al interno, me he reunido con personas. Ella misma declaró que está trabajando como imagen”, agregó.

Estas declaraciones se suman a una larga lista de enfrentamientos públicos entre ambas partes, en un proceso que aún parece lejos de resolverse. Mientras tanto, la disputa por la pensión alimentaria continúa generando atención mediática y alimentando la polémica.

Abogado de Christian Cueva negó que el dinero de la pensión esté congelado

En otro momento de la transmisión, el abogado Henry Graus respondió a las recientes declaraciones de Pamela López y su abogada Rosario Sasieta, quienes afirmaron que el dinero depositado por Christian Cueva en el Banco de la Nación estaría congelado. El defensor legal del futbolista negó rotundamente esa versión y aseguró que el monto está registrado a nombre de la madre de los hijos del deportista.

Además, Graus aseguró que fue él mismo quien proporcionó los datos sobre donde se realizó el depósito. “Los datos lo proporcioné yo directamente por teléfono a la doctora Sasieta. Es falso que muchas personas han ido, es fácil ir a mesa de partes y con número de DNI te lo dan, es falso que el dinero está congelado”, sostuvo en vivo.

Respecto a la situación del trámite legal, hizo una precisión importante sobre el proceso de apelación que han iniciado: “El hecho que haya sido declarado improcedente, y hemos apelado, no es para que ganemos tiempo, sino queremos que siga su trámite y pueda cobrarlo la madre de los niños”, añadió.