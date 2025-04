Magaly Medina no ha tardado en desmentir las especulaciones que surgieron después de la difusión de un video en el que se veía a su esposo, Alfredo Zambrano, disfrutando de una salida nocturna en el distrito de Miraflores. Mientras ella se encontraba de viaje en la selva, celebrando su cumpleaños, las imágenes del notario levantaron una ola de rumores sobre una posible crisis en la relación de la pareja. Sin embargo, la conductora salió al paso de los comentarios, asegurando que no existe ningún problema en su matrimonio.

La 'Urraca' aclaró que las especulaciones no le afectan y que no considera que haya nada fuera de lo común en lo ocurrido. Con un tono firme y tranquilo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' dejó claro que, pese a las imágenes mostradas por el programa 'Amor y fuego', su relación con el notario sigue siendo sólida.

La reacción de Magaly Medina ante ampay de Alfredo Zambrano

Al ser consultada por Infobae Perú, Magaly Medina no dudó en responder con seguridad. “¿Cuál escándalo y cuál revuelo? Yo no he visto ninguno”, expresó, desestimando las especulaciones que surgieron después de que se difundieran las imágenes de Alfredo Zambrano. La 'Urraca' continuó con su explicación, enfatizando que no le da importancia a los rumores y que la situación no la ha afectado en absoluto. En cuanto a las dudas sobre su relación, señaló con firmeza que no hay ningún tipo de crisis.

Magaly también remarcó que durante su cumpleaños, que celebró el 31 de marzo, Alfredo Zambrano le envió unos tulipanes rojos y que ambos compartieron una cena romántica. “Parece que no vieron mi historia del día lunes. No vi nada que pueda llamarse escándalo, debe ser uno de los sueños de mis odiadores”, agregó, dejando claro que la relación continúa siendo fuerte y llena de detalles cariñosos, a pesar de las versiones que se han difundido en los medios.

¿Qué pasó con Alfredo Zambrano?

El video que desató las especulaciones mostró a Alfredo Zambrano saliendo de un karaoke en Miraflores, en la madrugada del fin de semana. En las imágenes se le vio acompañado por el alcalde de la zona, Carlos Canales. Ante las preguntas de la prensa, Alfredo evitó dar declaraciones, lo que alimentó aún más los rumores sobre su relación con Magaly Medina. Además, la ausencia de Zambrano en el viaje de la periodista a Tambopata, ubicado en Madre de Dios, sorprendió a muchos, ya que se esperaba que el notario estuviera junto a su esposa en la celebración de su cumpleaños.