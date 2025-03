Patricio Parodi vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero no por sus peleas en ‘Esto es guerra’, sino por sus recientes videos en Kick, una plataforma de transmisión en vivo donde los creadores de contenido se divierten con sus comunidades. Con respecto al chico reality, este se besó con dos chicas, pero una de ellas se mostró incómoda cuando el popular ‘Pato’ se pasó de confianzudo.



La transmisión de Patricio Parodi junto a Piero Arenas y a ‘Bebote’ se viralizó en TikTok y generó una ola de críticas hacia el exnovio de Luciana Fuster. Tanto Gigi Mitre como Magaly Medina han cuestionado duramente al chico reality de 31 años.

Magaly Medina arremete contra Patricio Parodi



En su programa de este martes 25 de martes 25 de marzo, Magaly Medina se mostró sorprendida por el nivel de lenguaje que utilizó Patricio Parodi con sus amigas y por cuestionarlas sobre temas íntimos.



“Él haciendo su ‘encerrona’ desde su cuarto, desde donde hacen su transmisión (...) ahora las ‘encerronas’ se transmiten en vivo, con todo lo soez y lo chabacano que hay alrededor. No he puesto las palabras completas porque las cosas que les dice a las amigas son bastante groseras. Son de un calibre sexual, bastante sucio y chabacano, que ni a las 10 ni a las 11 pm podría transmitirlo”, mencionó Medina.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ le recomendó a Patricio Parodi realiza ese tipo de contenidos fuera de cámaras. “Pero esa es la onda de los streamers, como Neutro y Diealis, que hacen lo mismo y son igual de vulgares”, añadió.

Gigi Mitre critica a Patricio Parodi



Al igual que Magaly, los conductores de ‘Amor y fuego’ cuestionaron fuertemente a Parodi. “Me parece un taradazo. Tiene 30 años y está retrocediendo. Siempre me ha parecido un pavo, pero ahora es pavazo (...) me parece triste que haya gente que se conecte”, manifestó Gigi Mitre.

“Esas cosas son de adolescente a destiempo. No significa porque me voy a tener un pódcast, van a ver a un Rodrigo que en su vida han visto (...) si están tomando y dicen que no se acuerdan lo que hacen, a ver si un día no termina mal eso, ya que se tocan con mucha confianza”, añadió Rodrigo González.