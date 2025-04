Olenka Mejía expone todo lo que pasó con Piero Quispe en la habitación del hotel: “Eres un mentiroso”

La modelo Olenka Mejía habló en exclusiva con uno de los reporteros de Magaly Medina sobre lo que ocurrió dentro de la habitación del hotel ‘Costa del Sol’, donde se encontró con Piero Quispe. Como se recuerda, el futbolista de la selección peruana mantiene una relación aparentemente estable con la influencer Cielo Berríos, con quien tiene una hija en común.

Según reveló la exsaliente de Jefferson Farfán, el motivo de su encuentro fue la entrega de una camiseta que su hermano le había solicitado al deportista. “‘Tu hermano me ha pedido una camiseta, te la voy a hacer llegar, pero por favor, veámonos’”, relató Olenka en el audio difundido por Magaly Medina. Sin embargo, Quispe le insistió en que subiera a una de las habitaciones, asegurándole que él se haría cargo del pago, y ella accedió.

¿Olenka Mejía y Piero Quispe tuvieron intimidad en el hotel ‘Costa del sol’?

Cuando Olenka Mejía subió a una de las habitaciones del hotel ‘Costa del Sol’ la noche del 26 de marzo, donde Piero Quispe se hospedaba antes de viajar a México, él le entregó la camiseta. Además, según relató la modelo, el futbolista le pidió perdón por haberle negado a su pareja e hija.

“Hemos hablado, ese día no pasó absolutamente nada, duramos dentro de la habitación 15 minutos. Yo no te creo ni mier**, eres un mentiroso y el huev** me dijo: ‘Sabes qué, Olenka, dame tu cuenta, voy a devolverte lo que has pagado porque yo soy un caballero’”, contó la modelo de 29 años. Finalmente, Quispe le reembolsó los 260 dólares que ella había pagado para rentar la habitación. “Mi cuenta bancaria la tenía en favoritos”, reveló Olenka, dejando entrever que el futbolista, de 23 años, le había transferido dinero en más de una ocasión.

Olenka Mejía asegura que tuvo una relación con Piero Quispe

En la conversación que tuvo con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ el miércoles 2 de marzo, la también abogada Olenka Mejía afirmó que tuvo una relación formal con Piero Quispe en julio de 2022 y que llegó a su fin en noviembre de ese año. Sin embargo, agregó que en febrero de 2023 el futbolista seguía insistiendo en retomar la relación.

“A pesar de que nuestra relación terminó, él insistió en volver conmigo. Me buscaba constantemente, me invitaba a partidos e incluso me ofreció viajar a México más de 10 veces”, contó Mejía, quien ya no estaba interesada en regresar con Piero Quispe.