Magaly Medina despertó rumores sobre una posible crisis en su matrimonio tras compartir un mensaje en redes sociales, luego de que su esposo, Alfredo Zambrano, fuera ampayado saliendo de una fiesta hasta la madrugada. La conductora de ‘Magaly TV: la firme’ celebró el pasado lunes su cumpleaños número 61 con un viaje a Tambopata (selva) junto a su hermano, amigas y María Pía Copello, pero la ausencia del famoso notario en la celebración llamó la atención de muchos.

Mientras la figura de ATV disfrutaba de su día, ‘Amor y fuego’ filtró imágenes de Alfredo Zambrano saliendo de un Karaoke en Lima tras reunirse con el alcalde de Miraflores, Carlos Canales. Aparentemente mareado y evasivo ante las preguntas del reportero sobre su ausencia en el cumpleaños de su esposa, su silencio alimentó las especulaciones sobre problemas en la relación.

Magaly Medina: “Hay personas que desgastan”

Luego del escándalo, Magaly Medina encendió aún más las especulaciones de crisis al compartir un misterioso mensaje en sus historias de Instagram el jueves 3 de marzo, dejando a sus más de dos millones de seguidores con muchas dudas y teorías. “Cree en las energías porque hay personas que desgastan y otras que inspiran, personas que alteran y otras que calman, personas que absorben y otras que reinician”, publicó la apodada ‘urraca’.

El enigmático mensaje de Magaly Medina no pasó desapercibido y desató todo tipo de interpretaciones. Mientras algunos lo vieron como una reflexión sobre las personas que influyen en nuestra vida, otros no tardaron en relacionarlo con su matrimonio con Alfredo Zambrano. Para muchos, la conductora estaría insinuando que, tras lo ocurrido el fin de semana, está evaluando qué energías suman o restan en su vida.

Publicación compartida por Magaly Medina en sus redes sociales tras ampay de su esposo Alfredo Zambrano. Foto: Instagram.

Magaly Medina y la vez que defendió a su esposo de usuario que lo llamó ‘clonador’

En un video viral de TikTok publicado en febrero de este año, Magaly Medina bromeó sobre las diferencias entre su fuerte carácter y la personalidad de su esposo, Alfredo Zambrano. Con su característico sarcasmo, la conductora lanzó una frase que desató risas y polémica: "Cuando me dicen: 'Tu esposo se ve tan buena gente y tú tan mala'. ¿Ah, sí? A ver pues, llévatelo. Te lo regalo un mes".

Sin embargo, la publicación no tardó en generar controversia. Entre los cientos de comentarios, uno en particular captó la atención de Magaly y sus seguidores. Un usuario insinuó que Zambrano no era tan “sano” como aparentaba, dejando entrever que estaría vinculado con actividades ilícitas. “El Pingüino no era tan sano y sagrado... tremendo marabunta y clonador había resultado”.

Magaly Medina no se quedó callada y respondió a ese usuario. "Mis odiadores le ruegan a todas las vírgenes que mi esposo esté involucrado en mafias o cochinadas al margen de la ley. Felizmente, no me casé con un delincuente", aseguró. La conductora también salió en defensa de la credibilidad de Alfredo Zambrano, asegurando que sus detractores harían cualquier cosa para atacarla. "Como a mí no me pueden derrumbar, buscan manchar la impecable carrera de mi esposo", sentenció