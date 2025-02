La periodista y presentadora de espectáculos Magaly Medina rompió su silencio tras recibir comentarios negativos sobre su esposo, Alfredo Zambrano. Luego de que en redes sociales se mencionara su supuesta vinculación con un escándalo de clonación de placas vehiculares, la conductora de 'Magaly TV, la firme' no dudó en responder de manera tajante a los cuestionamientos.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Medina compartió un video en tono humorístico, pero entre los comentarios, uno de sus seguidores hizo una grave acusación contra su esposo, refiriéndose a él como "clonador". Ante esto, la periodista no tardó en reaccionar y defender la reputación de su esposo, asegurando que se trata de un ataque sin fundamentos.

Magaly Medina defiende a su esposo Alfredo Zambrano en redes

En el video compartido en TikTok, Magaly Medina aparece bromeando sobre cómo su personalidad contrasta con la de su esposo, el notario Alfredo Zambrano. "Cuando me dice la gente: 'Tu esposo se ve tan buena gente y tú te ves tan mala'. ¿Así? A ver pues, llévatelo. Te lo regalo un mes", expresó la conductora en un tono sarcástico.

Magaly Medina.

Sin embargo, la publicación generó una ola de comentarios, entre ellos, uno que llamó especialmente su atención. Un usuario señaló: "El Pingüino no era tan sano y sagrado... tremendo marabunta y clonador había resultado", insinuando que Zambrano estaría vinculado con actividades ilícitas.

La respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar. "Mis odiadores le ruegan a todas las vírgenes que mi esposo esté involucrado en mafias o cochinadas al margen de la ley. Felizmente, no me casé con un delincuente. Asimismo, defendió la credibilidad de Alfredo Zambrano, argumentando que sus críticos estarían buscando cualquier método para hacerle daño. "Como a mí no me pueden derrumbar, buscan manchar la impecable carrera de mi esposo", expresó con contundencia.