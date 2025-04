El conflicto entre Laura Spoya y un grupo de influencers peruanas ha desatado una fuerte polémica en redes sociales. Todo comenzó cuando la ex Miss Perú narró en su programa 'Good time' una incómoda experiencia en un viaje a Cusco, donde aseguró haber sido excluida por no seguir el código de vestimenta del grupo. Según la modelo, algunas de sus compañeras la criticaron por usar ropa rosada en Machu Picchu, lo que la hizo sentir fuera de lugar.

La historia rápidamente generó revuelo, y las redes sociales estallaron en contra de las influencers involucradas. Sin embargo, Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre el tema, señalando que Spoya no midió las consecuencias de sus declaraciones y acusándola de provocar una ola de hate contra sus compañeras.

Magaly Medina criticó duramente a Laura Spoya

Durante la emisión del 31 de marzo de 'Magaly TV, la firme', la 'Urraca' no dudó en criticar la actitud de Laura Spoya. "No se dio cuenta de todo el descalabro que estaba causando, que estas chicas recibieron harto hate que no están acostumbradas muchas de ellas", señaló Medina, refiriéndose a las influencers involucradas en la polémica. Según la periodista, la forma en la que Spoya relató su experiencia no hizo más que intensificar los ataques en redes sociales: "Claro, ella dice 'Ya paren el hate, pero todos vestidos de rosado' facturando siempre, 'paren el hate, pero hoy me visto de rosado'".

Magaly también cuestionó la contradicción entre el discurso de Laura y su actitud en redes. "Ella le dijo 'cara de moco' y 'enana' a una de estas chicas", recordó la conductora, apuntando que Spoya no solo fue víctima, sino que también contribuyó a avivar el conflicto. "Si tú fuiste la que provocaste con tu manera de contar, porque lo hiciste resentida, fastidiada, enojada, indignada (...) Creo que también depende de cómo uno recibe los comentarios. Tú permites que los comentarios de otras personas te afecten", afirmó Medina.

La 'Urraca' enfatizó que la respuesta pública de Laura solo aumentó el odio en las redes sociales: "Ese hate en redes sociales es una forma de violencia... Si tú desatas una tormenta así, hazte cargo (...) Estás vestida de rosado, auspiciada por una marca, o sea, tú generas la violencia entre todas. Todo se sale de control, hay una ráfaga de hate a todas estas influencers, y hoy capitalizó todo lo del fin de semana."