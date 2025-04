La última edición de 'El valor de la verdad', emitida el 30 de marzo, trajo consigo fuertes acusaciones de Melissa Klug hacia 'Tenchy' Ugaz y Pamela López. Durante su intervención en el programa de Beto Ortiz, la expareja de Jefferson Farfán aseguró que Christian Cueva le habría contado sobre un supuesto romance clandestino entre Ugaz y López, cuando ambos estaban en relaciones comprometidas. La revelación ha generado revuelo, con muchos usuarios cuestionando la veracidad de sus declaraciones.

Por su parte, 'Tenchy' Ugaz no tardó en salir a desmentir las acusaciones. En una entrevista con Trome, el exfutbolista negó rotundamente haber tenido algo con Pamela López y calificó las palabras de Klug como una "recontramentira". Ugaz también hizo hincapié en que mantiene una amistad de años con López, y rechazó las insinuaciones de que su relación con la influencer podría haber sido más allá de lo profesional y amistoso.

Tenchy Ugaz responde a las acusaciones de Melissa Klug

El exfutbolista al escuchar las palabras de Melissa Klug, no dudó en salir a defenderse. En su declaración, hizo énfasis en que Pamela López es una amiga de años, y en ningún momento hubo una relación amorosa entre ambos. "Eso es recontramentira. Tengo una amistad de años con Pamela. Ella (Melissa) dice: 'Me contó Cueva', cualquiera le puede comentar algo y ella sale a decirlo, pero bueno, habla para defenderse", señaló Ugaz en la entrevista con Trome.

Además, 'Tenchy' Ugaz aclaró que en varias ocasiones se cruzó con Christian Cueva y Pamela López y siempre los saludó con respeto. "Si yo hubiera tenido algo con ella estando con él, ¿tendría cara de saludarlos? Es fácil hablar hoy en día sin saber la verdad, nada más que decir.", dijo Ugaz.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Pamela López y Tenchy Ugaz?

En su intervención en 'El valor de la verdad', Melissa Klug fue clara al afirmar que Christian Cueva le contó sobre el supuesto romance entre Tenchy Ugaz y Pamela López. "Esto pasó hace mucho tiempo cuando Tenchy Ugaz estaba casado con Sara Manrique y Cueva estaba con la López. De esto te puede dar más detalles Sara Manrique", expresó la empresaria.

Sobre cómo Cueva supo de la supuesta infidelidad, Klug detalló: "Él me dice que habían estado en una reunión, él conocía a Sara Manrique porque era la esposa de este jugador (Tenchy Ugaz) que estaba en todo su apogeo en Trujillo y él todavía no figuraba tanto como él. Me dice: 'Hemos estado en un cumpleaños y me la encuentro a Sara, la agarro de la mano y le digo: Pamela, te presento a mi amiga Sara Manrique ¿La conoces?'. Y dice que ella nunca la pudo ver a los ojos".