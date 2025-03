‘El valor de la verdad’: la ola de divertidos memes tras las declaraciones de Melissa Klug en el sillón rojo

El último domingo, la siempre polémica Melissa Klug fue la invitada en el famoso programa ‘El valor de la verdad’. En esta ocasión, se sentó en el icónico sillón rojo para responder a una serie de preguntas incómodas que, como era de esperarse, generaron una ola de reacciones en redes sociales. En esta entrevista, la pareja de Jesús Barco no solo aclaró ciertos puntos sobre su vida amorosa, sino que también dejó a todos los peruanos riendo con sus respuestas, las cuales rápidamente se transformaron en divertidos memes.

Lo que prometía ser una conversación seria con el periodista Beto Ortiz, se convirtió en una de las más memorables del programa por su manera de manejar las acusaciones que Pamela López, esposa del exfutbolista Christian Cueva, había hecho sobre su relación con el ‘Aladino’. Pero lejos de incomodarse, Melissa Klug respondió con humor y soltura, lo que no pasó desapercibido por la audiencia.

Melissa Klug: "Esa cosita es mía"

Una de las frases que más hizo reír a los televidentes fue cuando Melissa explicó un mensaje que le mostró Pamela López, en el que se leía: "Esa cosita es mía". Según la explicación de 'La Blanca de Chucuito', ella solo hablaba sobre una pulsera y no sobre algo más. Lo cierto es que esta respuesta se convirtió en un festín de memes, con los peruanos imaginando las más divertidas situaciones posibles sobre esa famosa “cosita”.

Melissa Klug cuenta su verdad en EVDLV y le llueven los memes en redes sociales. Foto: composición LR/ X

La reunión en el Airbnb: ¡más memes!

Otro momento que causó furor fue cuando se tocó el tema del Airbnb al que, según se rumoreaba, Melissa asistió con Christian Cueva. Melissa no dudó en aclarar que sí estuvo en ese lugar, pero solo para encontrarse con algunos amigos. La respuesta de 'La Blanca de Chucuito’ volvió a desatar más memes, pero esta vez, los usuarios de redes sociales no podían dejar de imaginar a ambos personajes rezando en el lugar como si fuera una especie de santuario. ¡Las risas no faltaron!

El escarceo con Tenchy Ugaz: un toque de picante

En otra parte de la entrevista, la tensión aumentó cuando se le preguntó a Melissa Klug sobre el exfutbolista Tenchy Ugaz y su aparente relación con Pamela López. Según Klug, entre ambos había existido una relación más que amical. Por otro lado, Melissa afirmó que solo había sido una amiga de Christian Cueva, y que en ciertas ocasiones actuó como confidente. Claro, el hecho de que todos conozcan pasajes de la vida de un futbolista puede ser solo cosa de amigos, ¿verdad?

El paso de Melissa Klug por ‘El valor de la verdad’ será recordado por sus respuestas y, sobre todo, por los memes que generó. La combinación de humor, desparpajo y simpatía hizo que la entrevista no solo se quedara en la memoria de los televidentes, sino también en las redes sociales, donde los memes son un clado de cultivo.

