El 29 de marzo, Melissa Klug se sentó nuevamente en 'El valor de la verdad' para responder a preguntas que han generado controversia en los últimos meses. La empresaria y figura mediática abordó rumores sobre su vida personal y profesional, incluyendo las acusaciones relacionadas con el futbolista Christian Cueva. Uno de los temas más comentados fue su supuesto sustento económico a través de la pensión alimentaria de Farfán.

Melissa Klug aprovechó la oportunidad para aclarar que no depende de esa pensión para su bienestar. A través de su intervención, destacó cómo ha logrado generar ingresos a través de su visibilidad mediática y su carrera como empresaria.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Jefferson Farfán?

Melissa Klug desmintió las afirmaciones que la vinculan con una dependencia económica de la pensión alimentaria de Jefferson Farfán. “En la tele dicen: ‘Gracias al papá de sus hijos tiene…’. No, gracias a él que me hice pública y gracias a eso comencé a trabajar con diversas marcas. Tuve bastantes seguidores como para que las marcas me buscaran y pudiéramos hacer campañas juntos”, expresó.

Desde su separación hace más de 10 años, Melissa Klug afirmó que ha trabajado en varios programas de televisión y ha diversificado su carrera como empresaria. “He traído un container de China, he abierto mi propia importadora”, comentó, destacando cómo su presencia en los medios de comunicación la ha impulsado a emprender nuevos proyectos.

Melissa Klug criticó el rol de padre de Jefferson Farfán

Durante una otra pregunta en 'El valor de la verdad', Melissa Klug hizo fuerte crítica a Farfán, asegurando que el exfutbolista ha cumplido dándole dinero para sus hijos, pero que su rol como padre no ha sido el más adecuado durante muchos años. "Jefferson ha apoyado económicamente a mis hijos, eso es muy cierto. Pero siempre ha estado ausente porque jugaba en el extranjero", le explicó la 'Blanca de Chucuito' a Beto Ortiz.