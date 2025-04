Melissa Klug ha vuelto a acaparar titulares tras su paso por 'El valor de la verdad', donde reveló que Christian Cueva le obsequió una costosa cartera por su cumpleaños. Esta confesión generó gran revuelo en el mundo del espectáculo, ya que el futbolista se encuentra en el centro de la polémica por su vida personal.

Sin embargo, esta no sería la única muestra de afecto que Cueva habría tenido con Klug. Evelyn Vela, exmejor amiga de la empresaria, sorprendió al revelar que los regalos eran frecuentes y que existía una cercanía entre ambos. Sus declaraciones, ofrecidas en el programa 'Amor y fuego', han intensificado las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre la ‘Blanca de Chucuito’ y el jugador de Cienciano.

¿Qué dijo Evelyn Vela sobre Christian Cueva y Melissa Klug?

En una entrevista telefónica con 'Amor y fuego', Evelyn Vela aseguró que Melissa Klug habría recibido múltiples obsequios de Christian Cueva. "Los regalitos llegaban a cada rato", afirmó la también exbailarina, dejando entrever que el futbolista tenía gestos constantes con la empresaria.

Si bien Vela admitió no haber visto personalmente estos regalos, aseguró que Melissa Klug le contó sobre uno de ellos. "A mí ella me contó que él le regaló un par de zapatos, yo no sabía de la cartera", mencionó. Además, relató que una vez presenció una videollamada entre ambos en la que 'Aladino', al notar su presencia, se escondió de la cámara. “Melissa me puso en el video y él se escondió para que yo no lo vea, y ella le dijo: ‘No tranquilo, ella es mi amiga’”, recordó.

Las declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad'

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Melissa Klug confirmó que Christian Cueva le obsequió una exclusiva cartera Louis Vuitton por su cumpleaños. La empresaria respaldó su afirmación con un audio en el que el futbolista la felicita y ella, con confianza, le solicita el regalo. "Soplona, feliz cumpleaños. 34 cheques, ya estás tía. Espero que la pases bien, al lado de los tuyos, de tu gente... te mando un beso y un abrazo soplona, cuídate mucho", expresó Cueva en la grabación.

En respuesta, la 'Blanca de Chucuito' no dudó en bromear con el jugador y pedirle el detalle que deseaba recibir. "Gracias, soplón por el saludo. Viejo estás tú, tus calzoncillos. Mi regalo. Humildemente mi carterita. Ya sé que estás aguja, pero humildemente, pues", respondió entre risas.