Este domingo 30 de marzo, el exfutbolista Manuel 'Tenchy' Ugaz volvió a ser mencionado en la escena mediática peruana tras ser aludido en 'El valor de la verdad', durante la participación de Melissa Klug. Según la empresaria, Christian Cueva le habría confesado que su esposa, Pamela López, le fue infiel con el popular exjugador.

Frente a esta inesperada revelación, 'Tenchy' Ugaz reaccionó a través de sus redes sociales, dejando entrever que la situación habría afectado su entorno personal. En una historia de Instagram, insinuó con humor que tuvo que dormir en el sofá tras el escándalo, generando diversas reacciones entre los usuarios.

'Tenchy' Ugaz reacciona tras ser mencionado en 'El valor de la verdad'

Tras la revelación de Melissa Klug en 'El valor de la verdad', donde aseguró que Christian Cueva le confesó una supuesta infidelidad de Pamela López con ‘Tenchy’ Ugaz, cuando este aún estaba casado con Sara Manrique, el exfutbolista no tardó en reaccionar. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen en la que aparece sonriendo, recostado en el sillón de su sala, acompañada del mensaje: "No sé qué hice para dormir en la sala".

Al día siguiente, 31 de marzo, el exjugador compartió un nuevo mensaje que dejaba entrever que habría pasado la noche fuera de su habitación, aparentemente por decisión de su pareja. Sin embargo, no dudó en mostrarse con un buen semblante, aparentemente tomando la situación con humor. "Me levanté con un dolor de espalda y de cuello sin saber qué hice para dormir en la sala. Es una cosa de locos, mi linda gente. Siempre agradecido con Dios por un nuevo amanecer y por todas sus bendiciones. A hacer deporte un ratito", escribió 'Tenchy'.

¿Pamela López le fue infiel a Christian Cueva con 'Tenchy' Ugaz?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', emitido el domingo 30 de marzo, Melissa Klug relató un episodio contado por Christian Cueva. La empresaria aseguró que el futbolista habría intentado enfrentar a su esposa, Pamela López, con Sara Manrique, quien en ese momento era pareja del exjugador 'Tenchy' Ugaz.

"Esto pasó hace mucho tiempo cuando 'Tenchy' Ugaz estaba casado con Sara Manrique y Cueva estaba con la López. Es más, me cuenta que en un cumpleaños, esto te puede responder con toda la sinceridad y te puede dar más detalles Sara Manrique, si quieres podemos hacer un 'El valor de la verdad' en Trujillo para saber cuántas damnificadas hay", expresó Klug.

En cuanto a cómo 'Aladino' descubrió la presunta infidelidad, Melissa Klug explicó: "Él me dice que habían estado en una reunión, él conocía a Sara Manrique porque era la esposa de este jugador (Tenchy Ugaz) que estaba en todo su apogeo en Trujillo y él todavía no figuraba tanto como él. Me dice: 'Hemos estado en un cumpleaños y me la encuentro a Sara, la agarro de la mano y le digo: 'Pamela, te presento a mi amiga Sara Manrique ¿La conoces?'. Y dice que ella nunca la pudo ver a los ojos".