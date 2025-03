En la reciente edición de 'El valor de la verdad', Melissa Klug reveló detalles sobre lo que Christian Cueva le contó en privado respecto a su relación con Pamela López. Según Klug, Cueva le confesó que, cuando recién comenzaba en el fútbol, varios jugadores le aseguraron que su entonces pareja habría tenido encuentros íntimos con el futbolista Tenchy Ugaz.

"Supe muchas cosas que él (Christian Cueva) me contaba, tenían una relación súper tóxica para empezar (...) se perdonaban muchas cosas. Él me comentaba que le contaban muchas personas que ella (Pamela López) tenía relaciones íntimas con muchos futbolistas de donde él jugaba. Él me decía: 'Me atormenta la cabeza de contarme tantas cosas'", reveló Klug en el programa.

¿Pamela López le fue infiel a Christian Cueva?

Melissa Klug también narró un episodio en el que Christian Cueva habría intentado confrontar a Pamela López con Sara Manrique, la entonces esposa de Tenchy Ugaz.

"Esto pasó hace mucho tiempo cuando Tenchy Ugaz estaba casado con Sara Manrique y Cueva estaba con la López. Es más, me cuenta que en un cumpleaños, esto te puede responder con toda la sinceridad y te puede dar más detalles Sara Manrique, si quieres podemos hacer un 'El valor de la verdad' en Trujillo para saber cuántas damnificadas hay", mencionó Klug.

Sobre cómo Cueva supo de la supuesta infidelidad, Klug detalló: "Él me dice que habían estado en una reunión, él conocía a Sara Manrique porque era la esposa de este jugador (Tenchy Ugaz) que estaba en todo su apogeo en Trujillo y él todavía no figuraba tanto como él. Me dice: 'Hemos estado en un cumpleaños y me la encuentro a Sara, la agarro de la mano y le digo: 'Pamela, te presento a mi amiga Sara Manrique ¿La conoces?'. Y dice que ella nunca la pudo ver a los ojos".

¿Cómo se habría enterado Christian Cueva de la infielidad de Pamela López?

Según Klug, Cueva habría conocido estos rumores a través de otros futbolistas y en conversaciones con amigos. "Porque se lo habían contado, él me contaba tantas cosas que lo atormentaban de su relación", afirmó.

Finalmente, la empresaria señaló que Cueva le compartió estos detalles por mensajes y conversaciones personales. "(¿Cómo te lo cuenta?) Por chat, por conversaciones", concluyó Klug en su testimonio.