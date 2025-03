Melissa Klug es la tercera invitada en 'El valor de la verdad' y en la pregunta 3 confirmó que Christian Cueva le llegó a coquetear en reiteradas ocasiones. "¿A quién no?", expresó la 'Blanca de Chucuito' en tono irónico. Además, aseguró que Pamela López solo leyó las conversaciones que a ella le convenían. "Si tiene más pruebas, ¿por qué no las saca? ¿Por qué no lo leyó en tu programa?", indicó la empresaria chalaca.

En medio de su respuesta a la tan ansiada pregunta sobre el futbolista de Cienciano, la madre de Samahara Lobatón expuso sus conversaciones privadas con Cueva e indicó que todo habría empezado el pasado 30 de noviembre de 2017. "Él responde una historia mía sobre las amistades y me dice 'agárrame entonces' (...) yo le respondo el 1 de diciembre que veo su mensaje. ¿Por qué? Porque se trataba de un post que yo había subido que no estaba para rogar ni amistad ni amor", agregó.