A pesar de que Carolina Braedt intentó calmar la polémica, luego que Laura Spoya en su pódcast contara un incómodo momento que vivió en su viaje a Cusco, varios usuarios aún consideran que la influencer y sus amigas no se portaron de la mejor manera con la exMiss Perú.

Después que Carolina Braedt compartiera las conversaciones con Laura Spoya, en donde se evidencia que la conductora no tiene ningún rencor con la influencer, fue extraño que borrara estos chats de su perfil de Instagram. En uno de los mensajes, habría aceptado que no debió haberle dicho a la exMiss Perú que su atuendo era ‘chillón’: “¡Me pasé también! No me acordé de las vestimentas típicas”.

Carolina Braedt intenta detener las críticas

Este lunes 31 de marzo, la influencer Carolina Braedt en sus historias de Instagram compartió la conversación que tuvo con Laura Spoya luego de sus declaraciones en su podcast, donde dio a conocer que un grupo de influencers le había mencionado que su vestimenta fucsia “estaba malogrando su paleta de colores”.

“Me encantó conocerte más un abrazote y espero volvernos a ver pronto. Ya daré mi descargo sobre el look fucsia”, señaló la influencer inicialmente, a lo que Laura Spoya le respondió: “Por favor lo espero jaja nunca sentí una mala vibra de tu parte. Puedes burlarte con todo el gusto jaja lo reposteo y comento”.

Conversación que tuvieron Carolina Braedt y Laura Spoya. Foto: Instagram

Según el texto que añadió la influencer Carolina Braedt, todo habría sido a modo de sarcasmo, por lo que no dudó en mostrar que ya había coordinado con Laura Spoya para subir ese video en donde decía “su look le hizo tener un calambre en el ojo”.

Carolina Braedt pide disculpas

En la siguiente historia que compartió en su cuenta de Instagram, Carolina Braedt pidió disculpas tras toda la polémica: “Nuevamente perdón si ofendí a alguien. Jamás fue mi intención. Todos somos libres de vestir como queramos”.

Poco después que la influencer le mencionara a Laura Spoya que estaba recibiendo varias críticas, la conductora le respondió de la siguiente manera: “Lo tuyo sí fue completamente en buena onda. Sí me molesta que no entiendan tu sarcasmo y en serio preguntar que si acaso no leí el brief y blah blah, pero pues cada quién es como es”.

Ante ello, Carolina Braedt aceptó que se equivocó en la manera en cómo se expresó, pero espera que la polémica termine pronto. “Jajaja tamaree si bebé. ¡Me pasé también! No me acordé de las vestimentas típicas y ahora hasta por discriminación me agarraron. Ayyy, ya pasará espero”, concluyó en la conversación.