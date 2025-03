Laura Spoya generó polémica al revelar que un grupo de influencers la rechazó por no ajustarse a una paleta de colores específica. Según contó, esto ocurrió luego de que usara un outfit rosa durante su visita a Cusco como parte de una colaboración con una marca, lo que aparentemente no coincidía con la estética establecida.

Tras la controversia, la exreina de belleza reapareció en redes sociales luciendo con orgullo el mismo atuendo y compartiendo nuevas fotos de su viaje. Lejos de afectar su imagen, su publicación despertó una ola de apoyo entre sus seguidores, quienes elogiaron su autenticidad y aplaudieron su actitud de mantenerse fiel a su estilo.

Laura Spoya recibe el apoyo de los usuarios

En medio de la polémica por su mala experiencia con influencers de moda, Laura Spoya decidió compartir nuevas fotos de su "polémico" outfit rosa, posando sonriente en Machu Picchu. La conductora de 'Good time' acompañó las imágenes con un mensaje optimista, resaltando la energía del lugar.

“Mucho color y energía que vibra alto. Cusco mágico y bonito! El poder que da la naturaleza siempre es sobrenatural y protector”, escribió la ex Miss Perú en su Instagram. Su publicación recibió una ola de apoyo por parte de sus seguidores y figuras públicas, quienes celebraron su autenticidad con comentarios como: "La más icónica de la paleta de colores", "Los reales colores", "A mí me encanta tu look" y "Guapísima".

Además, Carolina Braedt, quien fue señalada por los usuarios como parte del grupo que la rechazó, dejó un comentario en tono amigable: "Regiaaa, el punto fucsia en mi foto", dejando en claro que no hay diferencias entre ellas y que todo se lo toman con humor.

Laura Spoya con su outfit rosa en Cusco. Foto: instagram

Laura Spoya contó mala experiencia con influencers

Durante su reciente aparición en 'Good time', Laura Spoya compartió detalles sobre un viaje a Cusco como embajadora de una reconocida marca, donde enfrentó críticas por su atuendo rosa y situaciones tensas con otras influencers. Según la ex Miss Perú, una de sus compañeras de viaje la criticó por no ajustarse a la paleta de colores del grupo y llegó a comparar la dinámica entre ellas con la de las 'Mean Girls' o 'Chicas pesadas'.

Laura Spoya reveló que cuando esta influencer le preguntó si había leído el brief con las especificaciones, le contestó sin problemas que ella se vestía como se sintiera cómoda y fiel a su estilo. “No leí el brief, pero lo último para lo que me está llevando la marca es para enseñar mi ropa. Yo estoy aquí por mi personalidad. No es mi culpa que ustedes estén vestidas de beige, blanco y marrón, eso no va con mi personalidad, esos colores son aburridos”, respondió la conductora de forma contundente.