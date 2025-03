Durante un reciente viaje a Cusco organizado por una reconocida marca dermatológica, Laura Spoya vivió un momento incómodo que no tardó en volverse viral. La ex Miss Perú y actual conductora del programa 'Good Time' compartió detalles inéditos de esta experiencia junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’, revelando cómo se sintió desplazada dentro de un grupo de fashion bloggers e influencers del mundo de la moda. La modelo peruana, quien fue invitada como embajadora de Eucerín, confesó que algunos comentarios sobre su vestimenta y la actitud del grupo le generaron incomodidad, especialmente cuando notó que su estilo no encajaba con la paleta de colores cuidadosamente seleccionada por el resto para las fotos del viaje.

La controversia cobró aún más fuerza en redes sociales luego de que se viralizaran imágenes del encuentro. Una de las fotos que más llamó la atención muestra a todo el grupo reunido en una mesa, mientras Laura Spoya aparece visiblemente apartada, sentada en una esquina, distante del resto de las influencers. Esta imagen avivó el debate entre usuarios que salieron tanto en defensa de la presentadora como en crítica al ambiente excluyente que habría vivido la conductora de 'La noche habla'.

Exponen fotos del tenso momento entre Laura Spoya e influencers

La polémica no tardó en estallar en redes sociales tras la difusión de varias fotografías captadas durante el viaje a Cusco. Una de las imágenes que más revuelo causó muestra al grupo completo de influencers reunido en una mesa, mientras Laura Spoya aparece sentada en una esquina, visiblemente distante y alejada del círculo principal. La escena fue interpretada por muchos internautas como una muestra del trato distante que recibió la ex reina de belleza durante la estadía, alimentando la percepción de que fue marginada por no seguir los códigos estéticos impuestos por el grupo.

Laura Spoya.

Además, una captura en particular generó fuerte indignación: en ella se observa a Carolina Breadt, una de las influencers presentes en el viaje, haciendo un gesto despectivo hacia el outfit rosa que Laura Spoya lucía en Machu Picchu. Este gesto, aparentemente trivial, fue percibido como una burla que reflejaría la falta de compañerismo y respeto entre algunas figuras del mundo influencer.

Carolina Braedt contra Laura Spoya.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar, llenando de mensajes de apoyo a Spoya. Comentarios como “Siempre divina, que nadie apague tu brillo”, “¿Esa es tu Miss? ¡Esa es mi Miss!” y “Auténtica, que nada ni nadie te imponga algo” se multiplicaron en defensa de la conductora. Incluso hubo quienes ironizaron la situación con frases como: “Imagínate si la hubiesen llevado a la montaña de 7 colores”.