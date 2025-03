Fernando Díaz explota contra influencers Fashaddicti y Velvet Secret por comentarios a Laura Spoya: “Son una tira de ridículas”

En un reciente episodio de su programa Arriba mi gente transmitido por Latina, el periodista Fernando Díaz se mostró bastante molesto tras las declaraciones de Laura Spoya, ex Miss Perú, quien contó que se sintió discriminada por parte de sus compañeras de viaje a Cusco. La situación giró en torno a comentarios aparentemente despectivos de las influencers Fashaddicti y The Velvet Secret sobre el atuendo rosado que usó la exreina de belleza durante una sesión de fotos promocional para una conocida marca de productos de belleza.

Spoya relató que Carolina Braedt y Daniela Nuñez Dodero, influencers populares en las redes sociales, intentaron evitarla todo el tiempo durante el viaje, debido a su elección de vestimenta. Esto, según Laura, creó un ambiente incómodo durante el recorrido hacia la ciudadela de Machu Picchu.

La dura crítica de Fernando Díaz a las influencers peruanas

Al enterarse de la polémica, Fernando Díaz no dudó en lanzar duras críticas contra las creadoras de contenido. Para él, las influencers estaban más enfocadas en criticar la ropa de Laura que en disfrutar del viaje que la marca les había financiado.

"Están en una maravilla, disfrutando del viaje. Las contrataron para promover una marca y ellas están más pendientes de la ropa. Me resulta curioso el nombre que usan para sus redes. Fashaddicti y The Velvet Secret, son una tira de ridículas. Qué atorrantes", comentó Díaz sin filtros. La opinión del periodista no pasó desapercibida y rápidamente se volvió viral, sumando más atención a la controversia.

El comentario de Santi Lesmes: las 'infantas' de las redes sociales

Por su parte, Santi Lesmes, otro conductor del programa, también se unió a la discusión con una crítica sarcástica hacia las influencers. "¿En pantalla no tenemos a las infantas? No son las Kardashians. Eso es lo top de lo top, pero lo que hay son las primeras damas de Larcomar", señaló Lemes en tono de broma. La comparación con las famosas hermanas Kardashian no hizo más que aumentar la viralidad de la polémica.

El episodio no solo generó reacciones en televisión, sino que rápidamente se dispersó por plataformas como X, donde los comentarios sobre la actitud de las influencers y las críticas de los conductores se convirtieron en tendencia.