El pasado lunes 17 de marzo, el programa 'La noche habla' fue escenario de una incómoda situación cuando Laura Spoya, ex Miss Perú, reveló que Pamela López la enfrentó durante un corte comercial. Según contó la modelo, la aún esposa del futbolista Christian Cueva la interrogó directamente para saber si formaba parte de una supuesta lista de mujeres vinculadas al deportista.

La conductora aprovechó la visita de Shirley Arica al programa para exponer este incómodo momento. Mientras Spoya intentaba confirmar con Arica si ella había vivido una situación similar, la conversación fue interrumpida y se anunció que el tema se abordaría en otra emisión de 'El valor de la verdad'. La pregunta de Pamela López y su insistencia en obtener respuestas generaron revuelo en el set.

Pamela López encaró a Laura Spoya

Durante la transmisión en vivo, Laura Spoya le confesó a Shirley Arica que Pamela López la abordó en privado para preguntarle si ella era una de las mujeres mencionadas en los rumores sobre Christian Cueva. "¿Te molestó que quizá te lo haya preguntado? Que te haya dicho y te haya encarado y te diga '¿Tú eras una de las personas que está en esa lista?'. Porque de hecho a mí también me lo preguntó. Fuera de cámaras me preguntó. Acá, en el corte comercial", relató Spoya en el programa.

Si bien la modelo no confirmó ni negó la existencia de estos presuntos chats, su incomodidad fue evidente. La tensión en el set fue tal que la conversación fue interrumpida y se prometió ampliar detalles en otra emisión. Sin embargo, hasta el momento, no se ha aclarado qué motivó a Pamela López a hacer esa pregunta ni qué pruebas podría tendría en su poder.

Shirley Arica relata su encuentro con Pamela López tras el escándalo de Cueva

Por su parte, Shirley Arica también compartió su experiencia con la esposa de Christian Cueva. La modelo contó que conoció a Pamela López en una discoteca y que en aquella ocasión lograron conversar sobre el escándalo en el que estuvieron involucradas por el futbolista.

"Yo no, ella (estaba borracha). Yo recién estaba llegando. Recién estaba entrando en ambiente. Cuando se dice borracha, uno se imagina cayéndose, tirada en el piso, no. Ella estaba alegre, una persona ecuánime, que podía conversar pero estaba feliz, alegrona, no tirada por el piso", expresó Arica sobre el estado de López en aquel momento.