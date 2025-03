Laura Spoya cuenta su mala experiencia con fashion bloggers en Cusco: “Me dijeron que mi ropa le daba calambre al ojo”

“Yo estaba con mi ropa rosada, y no sabía por qué se alejaban tanto de mí. creo que no aguantaron más y me dijeron que estaba malogrando su paleta de colores”, señaló Spoya. Foto: composición LR/ YouTube / Good Time

Laura Spoya compartió en su programa Good Time junto a Mario Iribarren y Gerardo Pe' detalles de una experiencia incómoda durante un viaje a Cusco, donde convivió con varias fashion bloggers y otras personalidades del mundo de la moda. La ex Miss Perú narró cómo, a pesar de estar allí como embajadora de la marca Eucerín, tuvo que lidiar con críticas sobre su atuendo y comportamientos de grupo que no le agradaron.

Ella, fiel a su estilo relajado y personal, se sintió fuera de lugar cuando varias de las influencers del grupo, que parecían más preocupadas por seguir una paleta de colores para las fotos, comenzaron a hacer comentarios sobre su elección de vestimenta. “A mí no me importa si mi ropa no sigue las normas de color de las demás, soy Laura Spoya y así soy yo”, dijo con seguridad.

Laura Spoya cuenta que le dio soroche en Cusco y no leyó el brief de la marca

El viaje comenzó de manera accidentada para Laura, quien relató que ni siquiera leyó el brief que le entregaron antes del viaje. “No leí el brief, no sabía que había una paleta de colores. Yo me vestí como me sentí cómoda”, comentó, añadiendo que su elección de vestirse de rosado para visitar Machu Picchu no fue bien recibida por sus compañeras.

El traje rosa que usó no le gustó a las ‘Means Girls’, señaló Laura Spoya. Foto: composición LR/ YouTube / @goodtimepee

"Algunas me dijeron que estaba malogrando su paleta de colores", recordó, sin poder ocultar su sorpresa ante la superficialidad de la situación. Además, en medio del soroche que la afectó durante el viaje, Laura se sintió aún más fuera de lugar, mientras las demás influencer’s continuaban con sus fotos perfectas.

"Me sentí como en la película de Mean Girls", comentó Spoya, señalando que el ambiente competitivo y superficial no era lo suyo. "No estoy aquí para seguir tendencias, sino para disfrutar mi trabajo y ser auténtica", explicó.

La dejaron en el hotel y pasó mucha incomodidad con las "Mean Girls"

La incomodidad de Laura no terminó ahí. En un giro inesperado, la dejaron atrás cuando el grupo se dirigió a una actividad en la montaña. "Me dejaron en el hotel. Cuando bajé, ya se habían ido", relató Laura. Al parecer, la organización del viaje y las influencers del grupo no se dieron cuenta de su ausencia. “Me dijeron que ya se habían ido, que no me habían visto. No lo podía creer, me dejaron ahí”, dijo sorprendida, añadiendo que no fue hasta llegar a la montaña que supo de la situación.

Aunque se sintió excluida, Laura no perdió la oportunidad de hablar sobre cómo esas experiencias revelan la falta de educación y empatía de algunas personas en el mundo de la moda. “Uno se da cuenta de las carencias de la gente cuando te tratan mal, es como si necesitaran validación por encima de todo, y no tienen la capacidad de ser genuinas”, reflexionó.

“Estoy aquí para mi trabajo, no para hacer amigas"

A pesar de todo lo negativo, Laura destacó que, para ella, lo más importante era ser fiel a sí misma. “Estoy aquí para mi trabajo, para representar la marca que me apoya. No estoy aquí para hacer amigas, sino para trabajar con autenticidad”, expresó. De hecho, mencionó que lo que realmente disfrutó fue conectarse con la cultura local, y relató cómo su visita a un chamán de Cusco le permitió reencontrarse con su energía positiva, algo que consideró fundamental después de las tensiones vividas con las demás participantes.

Por otro lado, en un video de TikTok compartido por Ric La Torre @riclatorrez, el creador de contenido explicó que las influencers en cuestión eran las fashion bloggers ‘La Velvet’, Daniela Núñez Dodero y Carolina Braedt, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Fashaddicti’.

Según mostró el clip, Fashaddicti aseguró que Spoya tenía un color demasiado chillón para ir a Machu Picchu. ‘Era un calambre en mi ojo”. Asimismo, ‘La Velvet’ manifestó que ella no había hecho los comentarios en contra de la ex Miss Perú.