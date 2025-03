Macarena Vélez compartió un desgarrador testimonio sobre el abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad. Tras sus revelaciones en ‘El valor de la verdad’, la exchica reality visitó el programa ‘La noche habla’, donde conversó con Laura Spoya y Tilsa Lozano. Durante la emisión, Spoya no pudo contener la emoción y se quebró al escuchar el difícil relato de Vélez, destacando la valentía que tuvo al hacerlo público.

El tema generó un profundo impacto en el público, pues Macarena Vélez enfatizó la importancia de que las víctimas no callen y busquen apoyo en sus padres. Además, se negó a revelar la identidad de su agresor para evitar reabrir heridas del pasado.

Laura Spoya se quiebra tras testimonio de abuso de Macarena Vélez 'El valor de la verdad'

Luego de compartir su historia en ‘El valor de la verdad’, Macarena Vélez acudió a ‘La noche habla’ para reflexionar sobre su testimonio junto a Tilsa Lozano y Laura Spoya. En el programa, Vélez reiteró que su objetivo al contar su experiencia era generar conciencia y motivar a quienes han pasado por lo mismo a romper el silencio.

Durante la conversación, Tilsa Lozano le preguntó quién había sido su agresor, pero Macarena prefirió no mencionarlo. “Es un tema muy delicado y prefiero mantenerme al margen”, afirmó. No obstante, destacó que muchas personas se sintieron identificadas con su historia y que su intención era ayudar a otros a no quedarse callados.

Laura Spoya, visiblemente conmovida, tomó la palabra y expresó su apoyo a Macarena. "Maca, yo te veo y te entiendo porque acusar o dirigirse a tu agresor es complicado. Yo te aplaudo porque la valentía que has tenido al hablarlo después de tantos años es una manera de poder curar esa herida de infancia que quizás no te deja avanzar en tu vida", expresó la ex Miss Perú.

Macarena Vélez da un valiente consejo

En medio de la emotiva conversación, Macarena Vélez hizo un llamado a todas las personas que han vivido situaciones similares a no quedarse en silencio y hablar con sus seres queridos. "Yo he hablado con mis papás acerca de este tema, no los juzgo para nada. Son increíbles", aseguró.

Asimismo, instó a los padres a crear un ambiente de confianza en sus hogares para que sus hijos se sientan cómodos al abordar estos temas. "Invito a todas las niñas, niños y chicos a que no se callen y que puedan conversarlo con sus papás. Y a los padres, que hagan todo lo posible para que sus pequeños y pequeñas se sientan en confianza", recomendó Vélez.