Laura Spoya reveló en su programa Good Time, junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe', una experiencia incómoda que vivió durante un viaje a Cusco. La ex Miss Perú comentó que, aunque asistió como embajadora de la marca Eucerin, se sintió fuera de lugar al convivir con varias fashion bloggers que criticaron su vestimenta y mostraron actitudes grupales que no le agradaron. Fiel a su estilo auténtico, Spoya expresó que no le importa seguir las normas de color de los demás y afirmó con seguridad: "Soy Laura Spoya y así soy yo".

Este hecho provocó numerosas reacciones entre los seguidores de la exreina de belleza peruana y aquellos que se sintieron aludidos. Una de ellas fue Valery Revello, quien respondió a lo sucedido mediante una historia en su cuenta de Instagram.

¿Qué más dijo Valery Revello en su cuenta de Instagram?

Valery Revello expresó su molestia tras recibir una gran cantidad de comentarios negativos hacia ella, Vitto y Cata. A través de sus redes sociales, mencionó que, debido a su rutina de alimentar a su bebé, no revisa el celular constantemente. Sin embargo, al hacerlo, se encontró con críticas y ataques injustificados.

Revello aclaró que la acusan de haber hecho bullying a una persona con la que apenas coincidió un par de veces y que la conversación solo giró en torno a la maternidad y el parto, negando rotundamente haber incurrido en algún tipo de acoso. Además, pidió que la dejen tranquila a ella y a sus hijas, ya que no le hacen daño a nadie. También cuestionó la actitud de ciertas personas que, en lugar de señalar directamente a la responsable, insinuaron culpabilidad entre varias influencers, lo que considera injusto. “¿Qué maldad puede existir en ti?”, fue una de las frases del mensaje que, al parecer, iba dirigido a la conductora de Al Sexto Día.

Valery Revello tiene actualmente dos hijos con el tablista Tomás Tudela. Foto: Composición LR/ Instagram

¿Quién es Valery Revello?

Valery Revello es una destacada influencer y modelo peruana de 31 años. Es conocida por su activa presencia en redes sociales, donde comparte detalles de su vida personal y profesional. Está casada con el tablista peruano Tomás Tudela, con quien recientemente dio la bienvenida a su segundo hijo.

En el ámbito mediático, Valery también es recordada por su vínculo sentimental en el pasado con el futbolista Sergio Peña. También salió con el exchico reality, Diego Rodríguez.