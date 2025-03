El conflicto entre Johana 'Nena' Cubillas y Juan Ichazo sigue escalando. En la última edición de 'Magaly TV, la firme', ambos se enfrentaron en vivo luego de que Ichazo publicara una captura de un supuesto depósito de S/14.000 para la educación de sus hijos. Sin embargo, Cubillas aseguró que dicha transferencia fue realizada con dinero proveniente de un préstamo conjunto, el cual ella sigue pagando.

Durante el programa conducido por Magaly Medina, la expareja expuso nuevos detalles sobre su disputa financiera. La actual pareja de Macarena Vélez afirmó que, hace tres años, le entregó $30.000 a Cubillas para invertir en su salón de belleza en Argentina y en su negocio de bikinis. No obstante, la empresaria desmintió esa versión y reveló que el dinero no fue utilizado exclusivamente para el emprendimiento.

'Nena' Cubillas y Juan Ichazo se enfrentan en vivo

Ante la acusación, Johana Cubillas expuso detalles sobre la inversión y negó que el dinero fuera exclusivamente para su negocio. "Juan te acaba de decir que me dio $30.000 dólares para el salón. ¿Sabes cuánto tiempo vivimos de ese negocio y de mi marca de bikinis, de la cual él no trabajaba y trabajaba yo? Cuatro años. De esos $30.000, él invirtió $15.000 en criptomonedas y lo perdió, $5.000 los usamos para viajar a EE.UU. a vacunarnos, y el resto sí lo destinamos al negocio. De eso hemos vivido cuatro años, lo trabajaba yo y él no hacía nada", explicó indignada.

Ichazo insistió en que la 'Nena' le debe dinero y exigió que se haga responsable de las deudas compartidas. "Magaly, yo quiero conciliar. Solo quiero que me pague lo que me debe y quiero conciliar nada más", dijo en vivo.

Sin embargo, la hija de Teofilo Cubillas arremetió con una contundente respuesta. "¿Qué te debo, Juan? Imagínate que yo te tuviera que cobrar por todo lo que trabajé en estos seis años mientras tú jugabas PlayStation. O sea, me sales debiendo una casa en Miami más o menos", lanzó.

Ante la acalorada discusión, Magaly Medina intervino y le cuestionó a Juan Ichazo su insistencia en cobrarle una supuesta deuda a su expareja. "Juan, tú le estás cobrando una deuda de la cual tú eres socio. Cuando uno es socio de una empresa y la empresa pierde, pierden los dos. ¿Qué te va a deber tu mujer? Hay que ser consciente", le recriminó la 'Urraca'.

Ichazo no cedió en su postura y reiteró su exigencia: "Que se haga cargo de las deudas de la empresa". No obstante, Johana Cubillas sentenció con firmeza: "No me hagas hablar, estamos cayendo bien bajo, se ve un espanto lo que estás haciendo".