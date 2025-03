La reciente emisión de 'Amor y fuego' dejó al descubierto un hecho que ha generado gran conmoción: el oscuro pasado de Iván Orloff, actual saliente de Johana 'La Nena' Cubillas, quien estuvo preso en el año 2008 por tráfico de drogas. Ante esta revelación, el programa se comunicó con Juan Ichazo, expareja de la hija de Teófilo Cubillas y padre de sus hijos, para conocer su opinión al respecto. La respuesta del argentino no tardó en llegar y evidenció una profunda preocupación por el entorno en el que hoy se desenvuelven sus pequeños.

“Estoy desesperado”, confesó Juan Ichazo en un mensaje enviado al reportero del programa, donde expresa su angustia por el bienestar de sus hijos tras conocer los antecedentes del nuevo círculo de su expareja. “El bienestar y la seguridad de mis hijos es lo único que me importa. Me tiene muy preocupado. No pude pegar un ojo ayer en la noche y estoy desesperado porque no sé qué se puede hacer”, se lee en su declaración.

¿Qué dijo Juan Ichazo sobre el actual saliente de la 'Nena' Cubillas?

Tras ser contactado por el equipo de 'Amor y fuego', Juan Ichazo, modelo argentino, no ocultó su consternación al conocer los antecedentes penales de Iván Orloff, saliente de Johana ‘La Nena’ Cubillas. “Es un tema muy delicado, me preocupa mi seguridad y la de mis hijos”, aseguró el también padre de los menores, dejando en evidencia su temor ante la posibilidad de que su entorno familiar se vea afectado por el pasado del nuevo integrante en la vida de su expareja.

El modelo argentino también aprovechó para alzar la voz sobre lo que, hasta ahora, había preferido mantener en silencio. “Yo decidí callarme mientras me lapidaban en todos los canales. Yo sé bien quién es, y, por lo que me están mandando por Instagram algunas personas, el haber estado preso es una de tantas”, señaló, sugiriendo que los antecedentes de Orloff podrían ser aún más extensos.

Además, no dudó en mostrar su incomodidad con la actitud de Cubillas frente a esta relación. “Y no solo eso: por lo que me mostraron, ella sola se relacionó porque lo presume orgullosa en sus redes sociales”, agregó.

'Amor y fuego' expone pasado de Iván Orloff, actual saliente de la 'Nena' Cubillas

Durante la reciente emisión de 'Amor y fuego', el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre reveló detalles del pasado judicial de Iván Orloff, quien hoy mantiene una relación con Johana 'La Nena' Cubillas. Según el informe presentado, Orloff fue detenido en el año 2008 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con una considerable cantidad de droga en su poder.

En ese entonces, con tan solo 22 años, las autoridades descubrieron exactamente cuatro kilos con 920 gramos de clorhidrato de cocaína camuflados en la tapa y contratapa de su maleta de viaje. Este hallazgo derivó en su detención por tráfico de drogas, un hecho que ahora sale a la luz pública y que ha generado alarma, especialmente en Juan Ichazo.