La polémica entre Johana ‘Nena’ Cubillas y Juan Ichazo sigue dando de qué hablar. Tras varias acusaciones en redes sociales, donde la hija de Teófilo Cubillas señaló que su expareja no cumple con la manutención de sus dos hijos, Ichazo decidió responder con pruebas. A través de su cuenta de Instagram, el empresario compartió una captura de una transferencia de S/14.000 a un colegio.

“Solo voy a mostrar una transferencia porque me tiene cansado este tema. Y esto me hice cargo al 100%, y esto no fue pactado así”, escribió Ichazo, asegurando que ha estado cumpliendo con sus obligaciones. Sin embargo, la ‘Nena’ Cubillas no tardó en reaccionar y lo desmintió con un contundente mensaje.

Comunicado de Juan Ichazo. Foto: Instagram

La respuesta de la ‘Nena’ Cubillas

Molesta por la publicación de Juan Ichazo, Johana Cubillas respondió en su cuenta de Instagram y lo acusó de manipular la información. “Estoy harta de tener que rogarle para que le pase plata a mis hijos. Estoy harta de que siempre tenga cosas más importantes que hacer antes que venir a verlos”, expresó.

Además, reveló que su expareja la amenazaba con difundir videos de ella en momentos de crisis emocional. “Estoy harta de sus amenazas con sacar los videos míos cuando me grababa en plenos ataques de pánico tirada en el piso llorando”, denunció Cubillas. La disputa no solo se limita a los pagos de manutención. La 'Nena' también aseguró que el dinero mostrado por Ichazo corresponde a un préstamo que ella sigue pagando. “Saca transferencias de préstamos que yo sigo pagando… ¡Increíble! Pero ya todo esto lo tienen mis abogados y se tendrá que actuar legalmente”, exclamó.

Mientras tanto, Juan Ichazo y su actual pareja, Macarena Vélez, disfrutan de un viaje tras la emisión de ‘El valor de la verdad’, donde Vélez negó haber sido la causa de la separación. En paralelo, Cubillas continúa impulsando su emprendimiento de bikinis, buscando generar ingresos para la crianza de sus hijos.