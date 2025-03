Durante el avance de lo que será el próximo episodio de ‘El valor de la verdad’, Macarena Vélez confesó que la ‘Nena’ Cubillas la había insultado e intentado agredirla en la vía pública. “Me empezó a insultar en la calle y a gritar. Deja de decir esas cosas. Me empezó a encarar y hasta golpearme”, señaló la chica reality.

Ante esto, Johana Cubillas salió al frente para desmentir las acusaciones de Macarena Vélez, por lo que no dudó en emitir un contundente comunicado en sus redes sociales: “Yo a esta tipa no le he hablado jamás desde que está con Juan, yo no hago shows bochornosos en ninguna parte”, fue lo que escribió.

Johana Cubillas contra Macarena Vélez

A través de sus historias de Instagram, la ‘Nena’ Cubillas desmintió rotundamente las acusaciones de Macarena Vélez, por lo que decidió emitir un comunicado para aclarar que nunca agredió físicamente a la cantante como ella aseguró en ‘El valor de la verdad’.

“Lamentablemente una vez más me veo involucrada en el show de mi ex (Juan Ichazo) y su actual pareja, y tengo que arrancar mi cumpleaños desmintiendo ese adelanto de ‘El valor de la verdad’ que acaba de salir. Yo a esta tipa no le he hablado jamás desde que está con Juan, yo no hago shows bochornosos en ninguna parte, mucho menos me rebajaría a reclamarle algo por alguien que no me interesa en lo absoluto”, escribió al inicio.

Johana Cubillas demandaría a Macarena Vélez

Asimismo, la ‘Nena’ Cubillas aseguró que las acusaciones de Macarena Vélez no tienen fundamento, por lo que iniciará acciones legales para limpiar su imagen.

“Me apena demasiado porque esto es algo que sale a nivel nacional y que pueden ver mis hijos, y de cualquier manera mi imagen ya se vio perjudicada, así que me voy a ver en la obligación de tomar las acciones legales pertinentes”.

Cabe señalar que en su extenso comunicado, Johana Cubillas también se dirigió a Juan Ichazo, su expareja: “A Juan no le basta con no cumplir sus responsabilidades como padre, sino que no para de faltarme el respeto públicamente de forma continua y eso es algo que no voy a permitir”.