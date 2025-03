'Nena' Cubillas manda fuerte mensaje tras viaje de Macarena Vélez y Juan Ichazo: "Sigo manteniendo sola a mis hijos"

A través de su cuenta de Instagram, Johana Cubillas publicó un mensaje que varios usuarios tomaron como una indirecta para su aún esposo, Juan Ichazo, quien está de viaje por el norte del Perú junto a su actual pareja, Macarena Vélez, luego de sus revelaciones en 'El valor de la verdad'.

En una historia de Instagram, Johana Cubillas recordó que sigue manteniendo sola a sus hijos y pidió apoyo para su negocio de bikinis. Esto surge luego de que, en entrevistas previas, afirmara que su expareja no cumple con la pensión de alimentos para sus dos hijos.

El mensaje de la 'Nena' Cubillas tras viaje de Macarena Vélez y su aún esposo Juan Ichazo

A través de su cuenta de Instagram, Johana Cubillas publicó un mensaje que varios usuarios tomaron como una indirecta para su aún esposo, Juan Ichazo, quien está de viaje por el norte del Perú junto a su actual pareja, Macarena Vélez, luego de sus revelaciones en 'El Valor de la Verdad'. “Más bien, cómprenme bikinis pues, así sigo manteniendo sola a mis hijos”, escribió junto a un video en el que modelaba sus diseños.

Mensaje de Johana Cubillas. Foto: captura/jocubillas

Esta declaración avivó la controversia, sobre todo luego de que Macarena Vélez y Juan Ichazo aparecieran juntos disfrutando de un viaje tras la emisión de 'El valor de la verdad'. La 'Chica maravilla' confesó en el programa que su relación con su actual pareja comenzó después de su separación con Johana Cubillas, a pesar de que legalmente aún siguen casados. La modelo fue enfática al negar que se haya involucrado en la relación de la 'Nena' Cubillas y su aún esposo.

Macarena Vélez evita responder a Johana Cubillas

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Macarena Vélez dejó en claro que no tiene intención de entrar en confrontaciones con Johana Cubillas. La modelo mencionó que respeta lo que su expareja pueda decir, pero prefiere no verse envuelta en polémicas.

“Eso dice más de ella, de su persona, que de mí. No me voy a poner en ese plan. A mí no me gusta eso y me mantengo así”, indicó, dejando entrever que no dará declaraciones sobre el tema.