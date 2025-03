Según lo que detalló Johana Cubillas en exclusiva para ‘Amor y fuego’, había acordado con su expareja que le depositaría S/1250 por sus dos hijos, pero el argentino se habría olvidado de su responsabilidad y solo le envió menos de S/300.

Previamente Johana Cubillas expresó su indignación por el actual vínculo entre su expareja Juan Ichazo y Macarena Vélez, resaltando que no dejaría que la chica reality conviva con sus menores hijos por todas las polémicas en las que se ha visto involucrada, como haber sido grabada en estado de ebriedad al salir de una fiesta y que tuvieran que cargarla.

Johana Cubillas lanza contundente misil contra su expareja

Este martes 11 de marzo, la ‘Nena’ Cubillas se enlazó en vivo con el programa ‘Amor y fuego’, para exigir a su expareja Juan Ichazo que sea más responsable y le deposite el dinero para sus dos hijos. De acuerdo con lo que reveló, el argentino tenía que pasarle S/1250 como pensión, pero solo hizo dos depósitos, uno de S/108 y el otro de S/120.

“En verdad es bastante poco para lo que gastan mis hijos, pero bueno, dije que ok, no importa y que me mande eso. Nosotros venimos de Argentina con una plata que hemos cobrado allá. Él tranquilamente puede cambiar la plata y mandármela”, explicó.

En esa misma línea, la ‘Nena’ Cubillas mencionó que su expareja le había prometido que iba a cambiar el dinero, aunque nunca lo hizo. “No lo hace y vengo pidiéndoselo. Es algo que me molesta porque mis hijos deberían ser una prioridad”, sentenció.

¿Qué más detalló Johana Cubillas sobre el tema?

Por otro lado, Johana Cubillas no dudó en mandarle un contundente mensaje a su expareja en televisión nacional, recordándole que es su responsabilidad enviarle una pensión a sus menores hijos.

“Que me pase la plata que me tiene que pasar porque yo he sufrido con ese tema años de mi vida y no quiero hacer que mis hijos pasen por lo mismo, es una responsabilidad, se tiene que hacer cargo y punto”, finalizó tajantemente.