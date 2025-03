El cantante y líder de la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez, sorprendió a los televidentes al compartir una curiosa anécdota en el programa 'Préndete'. Según relató, durante un concierto en Ecuador, una fanática se acercó para entregarle un obsequio dentro de una bolsa. Al abrirlo, se llevó una gran sorpresa: en su interior había una prenda íntima femenina.

"Cuando fui a Ecuador, me entregan una bolsita. Yo la recibo, digo ‘gracias’ y cuando la abro, era un calzón. Me dio miedo porque pensé que estaba usado”, confesó el cumbiambero, generando risas entre sus compañeros en el set. Aunque intentó tomarlo con humor, su anécdota dio pie a un momento incómodo cuando Karla Tarazona le recordó un episodio de su pasado que marcó su separación.

Karla Tarazona le recuerda a Domínguez su escándalo de infidelidad

Ante la historia contada por su expareja, Karla Tarazona no dudó en lanzar una indirecta cargada de ironía. "¿Y cuál es el problema? Si tú ya cargaste uno en tu maleta", expresó la conductora, haciendo referencia a la infidelidad del cantante con Isabel Acevedo, más conocida como Chabelita.

La reacción de Domínguez fue inmediata. Intentó desviar la conversación y respondió incómodo: “Qué asquerosa, no puedo decir nada porque siempre estás buscando sacar la guaracha”. Sin embargo, Tarazona continuó con la broma: "Ya lo tuyo es bien sin vergüenza" y, junto a Rocío Miranda, coreó: "La bombacha, la bombacha y Domínguez", provocando risas y tensión en el set.

Karla Tarazona recordó su paso en 'El valor de la verdad'

El pasado lunes 10 de marzo, en 'Préndete', se habló sobre las confesiones de Pamela López en 'El valor de la verdad'. Durante el debate, Karla Tarazona comentó que muchos creen que participar en el programa significa que la persona aún está dolida por lo sucedido, pero en su opinión, se trata más de una cuestión de venganza. Basándose en su propia experiencia, recordó que en 2019 ella también se sentó en el sillón rojo, algo que tomó por sorpresa a Christian Domínguez.

“Yo sí me senté porque no le iba a dejar pasar libre acá (Christian Domínguez). No, papacito, me caigo yo, te caes tú también”, comentó soltando una carcajada, mientras las otras conductoras intentaban evitar que Domínguez abandonara el set. “Era la verdad, ¿por qué tú te la ibas a librar? No, tú no te ibas a librar”, agregó.