El cantante de cumbia Christian Domínguez, quien actualmente conduce 'Préndete', sostuvo una conversación con sus excompañeros de 'América hoy', quienes le habrían expresado que lo extrañan y sugerido la posibilidad de su regreso al programa, en el que trabajó junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y el resto del equipo.

Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos esta posibilidad. Karla Tarazona no dudó en reaccionar y le hizo una fuerte advertencia a Christian Domínguez, recordándole las circunstancias de su salida del programa en 2024 tras el escándalo de infidelidad con Pamela Franco.

Christian Domínguez asegura que 'América hoy' lo quiere de vuelta

Durante una reciente emisión de 'Préndete', Christian Domínguez reveló detalles de una conversación con sus excompañeros de 'América Hoy'. Según contó, el pasado 27 de febrero, compartió un mensaje en el grupo del programa al notar que coincidieron en diferentes canales hablando del mismo tema.

"Ayer, hemos estado en dos canales a la misma hora, en el mismo tiempo y hablando de lo mismo. Yo le escribí, al grupal, mandé la foto que estamos en dos canales y me ponen: 'te extrañamos', me ponen 'ven'", expresó Domínguez entre risas.

Ante estas palabras, Karla Tarazona reaccionó indignada y le advirtió que no permitiría que regrese a un lugar donde "lo botaron" cuando más lo necesitaba. "Yo creo que tienes que pensarlo bien porque si a la primera que hiciste, ya después de un año no me vengas a decir (...) yo te voy a agarrar a patadas si vuelves donde te botaron", exclamó con enojo.

Además, Tarazona cuestionó la actitud del programa de Ethel Pozo y Janet Barboza asegurando que ahora sí lo quieren de vuelta después de que pasó su escándalo por infidelidad a Pamela Franco. "¿A ti te parecería correcto que después de un año te digan 'ven' luego de que te botaron como si fuera cualquier cosa?", agregó molesta.

Asimismo, la conductora de 'Préndete' instó al cumbiambero a exigir un pago por seguir siendo mencionado en el programa. "Deberías cobrar porque están utilizándote, caramba. A mi cuenta no ha llegado nada. Yo he invertido, mi inversión no se la van a llevar", comentó con ironía.

Por otro lado, Christian Domínguez también sorprendió al revelar que su salida de 'América Hoy' no fue por decisión del equipo de producción, sino por la presión de un auspiciador. "Yo los quiero mucho, solo quiero decir que no me sacaron ellos, fue culpa de este auspiciador que te voy a decir cómo se llama", expresó entre risas.